Liga : le Real Madrid renverse Las Palmas grâce à Aurélien Tchouaméni

Dauphin de Gérone en Liga au moment d’affronter Las Palmas ce samedi après-midi, le Real Madrid avait l’obligation de l’emporter pour reprendre deux points d’avance sur leur autre rival catalan. Pour ce faire, Carlo Ancelotti avait notamment décidé d’aligner un duo Vinicius-Rodrygo avec Brahim Diaz en soutien. Ainsi, Federico Valverde, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni sont venus s’asseoir sur le banc du technicien italien. Dès les premières minutes de jeu, plusieurs occasions auraient pu amener l’ouverture du score.

Finalement, le sauvetage de Rüdiger empêchait Alberto Moleiro de marquer (3e) alors que Rodrygo se précipitait trop face au but adverse (5e). Parti en trombe, ce match a finalement connu un incroyable coup de mou qui aura duré toute la première période. Timides, les deux formations n’ont pas beaucoup frappé au but et la rencontre était marquée par plusieurs imprécisions techniques qui ont pollué le premier acte sur les îles Canaries. Et malgré quelques tentatives de Vinicius (36e, 41e), les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score vierge logique.

Des Merengues cueillis à froid mais qui ont bien réagi

Au stade Gran Canaria, les locaux ont alors démarré la deuxième période avec le couteau entre les dents. Et leur surplus d’engagement a rapidement payé. Auteur d’un superbe travail pour déborder et résister à la défense madrilène, Sandro Ramirez, l’ancien du Barça, a parfaitement servi Javier Munoz. Ce dernier ne se faisait alors pas prier pour ouvrir le score en trompant Andrey Lunin (1-0, 53e). C’est alors que les visiteurs se sont réveillés. Carvajal pensait égaliser mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu (57e). De plus en plus précis, le club de la capitale a finalement pu compter sur Vinicius Junior.

Réglant la mire sur l’action précédente, le Brésilien a parfaitement été trouvé par Eduardo Camavinga avant de remettre les deux équipes à hauteur sur une superbe frappe du gauche (1-1, 64e). Mais alors que ce dernier était tout proche de confirmer le retour en force du Real Madrid en fin de rencontre (82e), la lumière est venue d’un Français sorti du banc : Aurélien Tchouaméni. L’ancien monégasque s’est levé plus haut que tout le monde sur un corner pour catapulter le ballon dans la lucarne gauche de Valles (1-2, 84e). Solide par la suite, l’escouade de Carlo Ancelotti allait donc chercher une victoire qui aura mis du temps à se dessiner mais ô combien précieuse. Le Real Madrid est le nouveau leader de Liga et compte deux points d’avance sur Gérone. Las Palmas peut nourrir des regrets face à un adversaire intraitable. Le club des Iles Canaries est huitième.