Rennes : Florian Maurice peste contre l'arbitrage

Ce jeudi en début de soirée, le Stade Rennais recevait Leicester pour leur 8e de finale retour de Conférence League. Après avoir perdu 2-0 à l'aller, les Bretons étaient voués à l'exploit face aux Foxes, et il leur a manqué très peu pour se qualifier, ce qui donne des motifs de satisfaction mais également de frustration pour Florian Maurice, qui s'est confié sur le site du club : «on réagit très mal lorsque l’on est sorti d’une compétition de cette manière-là, c’est très décevant. Sur l’ensemble des deux matchs, on mérite largement de passer. Malheureusement, il nous a manqué un peu d’efficacité sur la fin de match. On a les situations pour marquer. Il y a trois sentiments ce soir, beaucoup de fierté pour commencer. Fier de cette équipe, du staff et du public. C’était exceptionnel. Le deuxième, c’est beaucoup de frustration. On avait largement les moyens de passer. On a prouvé face à une équipe de Premier League. On n’a rien à envier à cette formation. On l’a dominée. »

La suite après cette publicité

Malgré cette domination, les Rennais n'ont pas réussi à inscrire ce 3e but qui aurait envoyé les deux équipes en prolongation. La faute à un arbitre laxiste et à l'absence de la VAR ? C'est en tout cas l'avis du directeur sportif breton : «enfin, il y a l’énervement. Ce soir, on a été arbitré très moyennement, dans des conditions particulières. C’est incroyable qu’il n’y ait pas de VAR dans une compétition européenne. On n’a pas la possibilité d’être arbitré comme les autres équipes des autres compétitions. Elle nous aurait servi. On ne va pas refaire le match, c’est fait, mais la domination reste énorme. À nous de réagir et de continuer à avancer dans notre championnat. » L'ancien lyonnais conclue en louant les qualités de son groupe et en rappelant l'objectif de la saison : «on a très envie d’aller au bout de nos objectifs et de faire une grande fin de saison. On répète des matchs de très haut niveau depuis un certain temps. C’est rare. Je n’ai pas souvent vu ça. Ce que l’on voit depuis un moment est assez exceptionnel. On va encore gagner des matchs, c’est une certitude. Notre équipe le mérite. On veut continuer d’apporter de la joie aux Rennais. »