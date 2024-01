OM : Ulisses Garcia raconte les dessous de son arrivée

Quelques mois après son arrivée, le latéral gauche brésilien, Renan Lodi (25 ans), dont les performances étaient parfois discutables (23 matches TCC, 0 but, 1 passe décisive), a finalement décidé de quitter l’Olympique de Marseille cet hiver pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Néanmoins, la direction phocéenne avait déjà préparé son départ puisqu’elle a, depuis, officialisé la signature de l’international suisse Ulisses Garcia (28 ans), arrivé contre un chèque avoisinant les 3 millions d’euros en provenance des Young Boys de Berne. Ces derniers devraient même se servir en Ligue 1 pour pallier sa sortie, avec le Nantais Jaouen Hadjam en ligne de mire comme nous vous l’avions annoncé.

Une opération 100% Pablo Longoria, qui a su faire du profit sur le départ de l’ex-Colchonero (22 M€ et 3 en bonus) pour signer une belle affaire au même poste. S’il n’est pas attendu comme un titulaire indiscutable sous la houlette de Gennaro Gattuso, le défenseur de la Nati (7 sélections) est déjà heureux de rejoindre l’actuel septième de Ligue 1, avant de revenir sur les coulisses de son arrivée : «beaucoup de fierté, très honoré et très content d’être là. C’est allé très vite, mon agent m’a parlé de quelques discussions qu’il y avait, il y a à peu près une semaine. Dans le week-end, samedi, j’ai eu un appel avec Medhi Benatia. Ensuite, en deux jours, les négociations sont allées très vite.»

Après avoir signé un contrat de quatre ans et demi à La Commanderie, le défenseur de 28 ans n’a pas caché son admiration pour ses nouvelles couleurs, dont les matches sont bien suivis en Helvétie. «L’Olympique de Marseille est un club très prestigieux, je dirais le meilleur club de France et un très grand club en Europe. (…) En Suisse, on voit bien que Marseille est un grand club dans ce championnat. On aime vraiment suivre les matches de Ligue 1, avec le niveau relevé qu’il y a ici», a déclaré l’ex-Young Boy avant de décrire les qualités qu’il pourrait apporter à ses coéquipiers : «mon envie, mon pied gauche et beaucoup de centres pour les attaquants. Aussi de la joie de vivre dans le groupe.»

Impatient de découvrir l’ambiance bouillante de l’Orange Vélodrome, le natif d’Almada (Portugal) espère lever les foules de l’antre du Boulevard Michelet comme il l’a déjà fait en Suisse, avec une réalisation et cinq offrandes inscrites en Super League lors de la première partie de saison. «J’ai bien entendu des fans en feu. Je m’impatiente de pouvoir jouer ici. C’est un rêve pour moi qui devient réalité. J’ai vraiment hâte que ça commence. Je suis très content d’être là parmi vous, j’espère vous donner beaucoup de bonheur et qu’on puisse célébrer beaucoup de victoires ensemble. Allez l’OM !» Sa première échéance à venir ? Un déplacement périlleux à Rennes ce dimanche soir, lors des 16es de finale de la Coupe de France (21h05).