C'est la panique à Manchester United, le naufrage des Girondins de Bordeaux fait grincer des dents

Alerte rouge à Manchester !

Des supporters de Manchester United ont fait irruption à l'entraînement de l'équipe première, ce jeudi matin. On les voit d'ailleurs en couverture du Daily Mirror qui évoque un «chaos» qui a forcé le coach, Ole Gunnar Solskjaer, a suspendre la séance. Cela fait aussi les gros titres du Daily Mail, mais le journal parle cette fois de «frayeur d'une attaque» et raconte que les joueurs ont eu très peur et ont été secoués par cette affaire. Les protestations des fans, qui montraient leur opposition au projet de Super League, sont donc encore dans tous les têtes du côté de MU.

Bordeaux est dans le rouge !

L'unique propriétaire des Girondins de Bordeaux, King Street, a décidé de jeter l'éponge et de ne plus aider les Bordelais financièrement. Ces derniers ont donc été placés sous la protection du tribunal de commerce, comme l'explique L'Équipe qui évoqué «le cauchemar américain» qui a atteint les bords de la Garonne. «L’avenir du club, désormais en quête d'un repreneur, est très incertain», ajoute le quotidien sportif. L'info fait aussi la Une de Sud Ouest ce vendredi. Pour le journal local, «les Girondins sont au bord du gouffre», tout simplement ! Au passage, le canard nous apprend quelques chiffres liés à ces problèmes financiers. Le club aurait un déficit d'une valeur estimée entre 60 et 80 M€ au terme de la saison, pas vraiment de bon augure pour la suite...

Tout est encore possible en Liga

En Espagne, l'Atlético de Madrid jouait hier et s'est imposé sur le score de 2-0. Les Colchoneros affrontaient Huesca et ont repris 3 points d'avance sur le Real Madrid avec cette victoire. «Mission accomplie», résume ainsi As. Même son de cloche en couverture de Marca, ce jeudi. Pour le quotidien ibérique «cet Atlético a du charme». Le FC Barcelone jouait aussi ce jeudi. Face à Getafe, le Barça y est allé de sa démonstration avec une victoire finale de 5 buts à 2. Un festival dans lequel Lionel Messi y sera allé de son doublé en début de match, tandis qu'Antoine Griezmann a aussi inscrit son but, à la 93e minute, sur penalty. Ils sont «inarrêtables», selon Sport. L'idée n'est pas bien différente en couverture de Mundo Deportivo, mais le journal catalan a déjà la tête au titre final. «Ils veulent la Liga», affirme le journal ce vendredi. Il faut dire qu'avec un match en moins, les Blaugranas sont à 2 petits points derrière le Real Madrid, et 5 derrière l'Atlético. Tout reste donc à jouer.