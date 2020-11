Metz : Aaron Leya Iseka revient sur ses galères

Après l'Olympique de Marseille puis Toulouse, Aaron Leya Iseka découvre cette saison un troisième club tricolore. En effet, le Belge a rejoint le FC Metz à la fin du mois d'octobre, lui qui est arrivé en tant que joker suite à la blessure d'Ibrahima Niane. Auteur de deux entrées en jeu, l'attaquant a évoqué son choix et ses ambitions au micro de la chaîne Téléfoot.

«Ca s'est passé très rapidement. J'ai été mis en contact avec le coach et j'ai eu une très grosse discussion avec lui. Aujourd'hui, je me retrouve ici et j'ai faim. Je suis impatient de commencer la saison», a-t-il expliqué, précisant que la présence de Frédéric Antonetti avait joué. Ensuite, il est revenu sur son passage difficile au TFC. «C'est clair que je n'ai pas passé de très bons moments. C'était assez difficile ces deux dernières saisons. Mais c'est le football, on ne lâche pas. On a intérêt à garder toujours confiance en soi. Le fait de venir ici avec un groupe pareil, un coach exigeant et qui attend beaucoup de moi, ça ne peut que me booster. Je pense que c'est ce dont j'avais besoin maintenant pour évoluer». Le frère de Michy Batshuayi est près à repartir de l'avant avec les Grenats !