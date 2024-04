Ligue des Champions : l’Europe se moque du fantôme Erling Haaland

C’était bien plus qu’un simple match de Ligue des Champions. Le duel alléchant entre le Real Madrid et Manchester City mardi soir sentait bon la poudre, bien avant le coup d’envoi. Cette opposition entre deux mastodontes européens, sur la pelouse de Santiago-Bernabéu, a tenu toutes ses promesses. Ce quart de finale aller entre Merengue et Cityzens s’est soldé sur un score riche de buts et fort en rebondissements (3-3). Mais derrière ce magnifique spectacle de football, un joueur est passé totalement au travers. Erling Haaland, pourtant auteur de 30 buts cette saison dont six en C1, a tout simplement loupé le grand rendez-vous ce mardi soir. Face à un rugueux et solide Antonio Rüdiger, l’attaquant norvégien n’a pas existé et a perdu la moitié de ses duels contre le défenseur allemand. La rédaction de Foot Mercato lui a accordé la note de 3.

Pourtant, il est habitué à performer en Ligue des Champions avec un total de 41 buts inscrits (8 avec Salzbourg, 15 avec Dortmund, 18 avec Manchester City) en 38 apparitions dans cette compétition au cours de sa jeune carrière. Mais depuis quelques mois, il est accusé par certains consultants et journalistes d’être fort face aux faibles et faible face aux forts. Une maxime qui a pris tout son sens hier contre le Real Madrid. Au-delà de l’affiche monstrueuse au parfum de grande finale avant l’heure, ce match revêtait en plus une symbolique particulière pour Haaland puisqu’il croisait le fer avec le club qui le lorgne depuis plusieurs années. Alors que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l’été prochain, le match du Norvégien prouve - pour le moment - que la direction madrilène a fait le bon choix en misant sur l’international français. En Espagne, le quotidien AS écrit dans ses pages du jour : «Seuls les remplaçants ont participé moins que Haaland. Voilà le résumé du match du Norvégien. Même Lunin, qui a touché le ballon 33 fois, ou Ortega, 51 ans, a dépassé les 20 d’Erling. Le cyborg a de nouveau été désactivé avant le Madrid. Quelque chose qui, curieusement, n’est pas une nouvelle».

Un impact proche du néant !

Pour mettre en lumière sa terrible copie désastreuse, voici quelques chiffres qui illustrent la soirée compliquée de l’attaquant norvégien. En effet, l’ancien joueur de Dortmund n’a touché que 20 ballons (dont sept pertes de balles) pour un seul tir tenté en 90 minutes. Il a commis deux fautes et délivré que six passes dans le jeu à ses coéquipiers, affichant ainsi un faible 67% de réussite dans ce compartiment du jeu. Un désastre à souligner, le tout en mondovision : «Erling Haaland a été très mauvais. S’il ne marque pas, il est plutôt inutile. Je trouve que c’est un joueur très moyen avec le ballon. Ses coéquipiers l’ont même ignoré. C’était le pire joueur sur le terrain», a affirmé l’ancien joueur, Rafael van der Vaart sur la chaîne néerlandaise Ziggo Sport Totaal. Et si le Real Madrid était la bête noire d’Erling Haaland ? Dans sa carrière, il n’a jamais marqué en 269 minutes de jeu contre les pensionnaires de Santiago Bernabéu. Une nouvelle fois moqué par Internet, MARCA a même réservé un florilège des meilleurs mèmes des réseaux sociaux, dont la majorité vise le Norvégien.

En Angleterre, l’ancien joueur de Salzbourg n’est pas épargné non plus. Le Daily Mail écrit : «Il a plus d’implication lorsque l’arbitre l’a frappé accidentellement sur le nez en sifflant la mi-temps que pendant toute la première période». Le terrible match d’Erling Haaland au Bernabéu ravive les fantômes des critiques sur sa performance lors des grands événements de Manchester City. La saison dernière, lorsque les Cityzens affrontaient les Merengues en demi-finale de la Ligue des Champions, le Norvégien de 23 ans n’avait également trouvé le chemin des filets lors d’aucun des deux matchs, alors même que Manchester City avait écrasé le Real Madrid à l’aller (4-0). Un large succès collectif de son équipe, au cours duquel il s’était déjà distingué par son absence. D’ailleurs, il est important de noter que le joueur formé à Bryne FK n’a également inscrit qu’un seul but sur ses six derniers matchs en phase à élimination directe de C1. Le duel en quart de finale entre Mancuniens et Madrilènes se conclura le 17 avril prochain, dans une semaine précisément sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Erling Haaland aura donc une autre occasion d’apaiser les critiques devant son public.