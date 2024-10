Kylian Mbappé a fait une grande promesse au Real Madrid

Tout le monde en parle. De la France à l’Espagne, le cas Kylian Mbappé fait parler ce vendredi. Du côté de l’Hexagone, c’est son absence lors du prochain rassemblement des Bleus qui fait couler de l’encre. En effet, Didier Deschamps a préféré laisser son capitaine à Madrid cette fois-ci afin qu’il puisse se remettre totalement de sa blessure au biceps fémoral de la jambe gauche contractée face à Alavés le 24 septembre dernier. Pourtant, le Bondynois a joué une trentaine de minutes mercredi soir face à Lille en Ligue des champions alors qu’on parlait en Espagne d’une absence de trois semaines.

Mais KM9 a poussé pour participer à cette rencontre, qui marquait son retour en France depuis son départ du PSG. Carlo Ancelotti et son staff ont accepté qu’il soit du voyage et qu’il joue donc. Mais le champion du monde 2018 n’a logiquement pas évolué à son meilleur niveau. Il devrait être mis au repos demain à l’occasion de la rencontre entre les Merengues et Villarreal demain au stade Santiago-Bernabéu. De l’autre côté des Pyrénées, c’est l’un des sujets qui fait parler ce vendredi. Le Mister apportera certainement plusieurs éléments de réponse en début d’après-midi à l’occasion du traditionnel point presse d’avant-match.

Mais il n’y pas que son état de santé qui intéresse. Ce vendredi, El Chiringuito a révélé une petite indiscrétion sur l’international tricolore aux 86 sélections et 68 buts. En effet, Josep Pedrerol, le présentateur de la célèbre émission espagnole, a confié que Kylian Mbappé a fait une promesse à ses coéquipiers, ainsi qu’à Carlo Ancelotti, au staff et aux dirigeants du Real Madrid. «Je vais marquer 50 buts (cette saison, ndlr)», a lâché le Français de 25 ans, confiant en ses qualités et très ambitieux sous ses nouvelles couleurs.

Pour le moment, le joueur né en 1998 a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 10 apparitions toutes compétitions confondues (816 minutes jouées, 1 passe décisive). Dans le détail, il a marqué 5 buts en 7 rencontres de Liga. Il a aussi inscrit un but en Supercoupe d’Europe et un autre en Ligue des champions (2 matches joués). Bien lancé, Kylian Mbappé, qui avait déjà avoué qu’il ne s’interdisait pas d’atteindre cet objectif en août dernier, est bien décidé cette fois-ci. Mais il va tout de même devoir mettre les bouchées doubles pour tenir sa promesse. D’autant qu’il n’a pas atteint cette barre symbolique à Paris, où son compteur était resté bloqué à 44 buts l’an passé.