Premier League : Chelsea retourne Manchester United au buzzer !

Cette 31e journée de Premier League se terminait avec un grand classique du championnat entre Chelsea et Manchester United. Une affiche rêvée sur le papier mais au classement, on est loin du choc et de la lutte aux premières places. Même s’il y a un peu de mieux ces dernières semaines, les Blues galèrent toujours autant avec leur jeune équipe. Pochettino faisait d’ailleurs toujours confiance à Gusto, Disasi, Badiashile ou encore Palmer, Mudrik et le capitaine Gallagher. Du côté de Ten Hag, ce n’est pas la joie non plus avec de nombreux blessés, notamment en défense. Maguire et Varane faisaient équipe, derrière un 4-2-3-1 articulé autour de Bruno Fernandes et Garnacho.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Man United 48 30 -1 15 3 12 43 44 10 Chelsea 43 29 3 12 7 10 53 50

La fougue des deux formations se faisait tout de suite ressentir sur le terrain. Les pensionnaires de Stamford Bridge démarraient très fort dans cette rencontre avec cette course de Gusto sur le côté droit et dont le centre dévié parvenait jusqu’à Gallagher à l’entrée de la surface. La frappe du milieu de terrain faisait mouche, avec l’aide d’une faute de main d’Onana (1-0, 4e). Cueillis à froid, les Red Devils n’étaient pas non plus sonnés. Ils tentaient de faire le jeu et n’hésitaient pas à prendre des risques à l’initiative d’Antony et Garnacho. Il fallait être patient mais sur un contre côté gauche, le Brésilien déséquilibrait Cucurella dans la surface pour concéder un penalty.

Chelsea avait fait le plus dur

Toujours aussi redoutable dans cet exercice, Palmer convertissait sa 11e tentative (100% de réussite dans sa carrière) pour offrir un break d’avance à son équipe (2-0, 18e). Cette fois l’affaire se corsait pour MU, malgré un début de match pas inintéressant non plus. De quoi offrir un peu d’espoir alors qu’il restait encore 70 minutes à jouer mais pour une fois, tout souriait à Chelsea. Enfin pour le moment car Manchester ne semblait toujours pas si perturbé que cela. Surtout, les Blues commençaient à accumuler quelques petites erreurs. Celle de Caicedo s’est avérée fatale, une passe en retrait dans l’axe que Garnacho transformait malgré le retour de Badiashile (2-1, 33e).

Déjà relancé, ce match basculait dans l’irréel puisque dans la foulée, Antony délivrait un centre parfait au second poteau pour la tête croisée de Bruno Fernandes (2-2, 38e). Chelsea aurait pu reprendre l’avantage avec ce tir de Gallagher sur le poteau avant la pause (45e+3) mais tout était bel et bien à refaire. La sortie sur blessure de Varane, remplacé par Evans (46e) ne perturbait pas trop les hommes de Ten Hag mais tout de même… Le vétéran (36 ans) se blessait à son tour, cédant sa place au jeune Willy Kambwala (65e). À peine entré sur la pelouse, le Français laissait exploser sa joie à la suite de cette intervention manquée de Badiashile.

Palmer sauve Chelsea dans les arrêts de jeu

Au bout de cette contre-attaque lancée par l’entrant Rashford, Antony délivrait un centre extérieur gauche absolument parfait pour la tête de Garnacho, qui devançait la sortie de Petrovic (2-3, 66e). De quoi être célébré par Kambwala qui a piqué un sprint pour célébrer le héros argentin. Défensivement, le Sochalien se montrait solide aussi pour annihiler les ballons chauds adverses (77e, 83e). Les entrées de Sterling, Chukwuemeka et Madueke ne suffisaient pas face à la défense de fer des Mancuniens, tandis que Mount était lui reçu avec des huées de la part de son ancien public, sans doute frustré par la tournure des événements.

Enfin jusqu’à ce dernier contact léger de Dalot sur Madueke dans la surface. Evidemment et malgré l’enjeu, Cole Palmer ne tremblait toujours pas pour guider les siens vers un nul inespéré (3-3, 90e+9). Sauf que l’arbitre laissait jouer les deux dernières minutes de jeu, offrant un élan supplémentaire aux Blues. Il y avait moyen d’y croire avec ce tir dévié de Madueke un cheveu à côté (90e+10). Sur ce dernier corner justement, le cuir revenait vite à Palmer, lequel contrôlait pour enchainer un tir puissant qui trompait Onana (4-3, 90+e11). Invraisemblable mais c’est bel et bien Chelsea, désormais 10e, qui a fini par l’emporter au terme d’un finish complètement fou.