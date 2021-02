Juventus : un documentaire sur Amazon diffusé en 2021

Hier soir, la Juventus a obtenu une victoire importante face à Crotone en Serie A (3-0). Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les pensionnaires du Juventus Stadium ont fait une annonce ce mardi.

La suite après cette publicité

«C'est officiel: les Bianconeri seront les protagonistes de la docu-série Amazon Original, disponible en 2021 sur Amazon Prime Vidéo !» Une série intitulée "All or Nothing" et qui suivra l'équipe italienne toute cette saison. L'occasion de plonger dans les coulisses de la Juve et dans le vestiaire turinois où prend place CR7. Après Manchester City ou encore Tottenham, c'est au tour de la Juventus d'être mise à l'honneur, tout comme le PSG qui aura aussi le droit à un documentaire.