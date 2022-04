Conference League, OM : la soirée cauchemardesque de la défense

La suite après cette publicité

C’était ce jeudi soir que l’Olympique de Marseille jouait sa demi-finale aller de la Conference League. La compétition avançant, les Phocéens avaient, en cette soirée néerlandaise, de bien meilleurs adversaires qu’au tour précédent. Au De Kuip, antre du Feyenoord Rotterdam, l’ambiance était survoltée avant que le coup d’envoi ne soit donné.

Les supporters et ceux qui ont vu la formation batave cette saison savent très bien que leurs joueurs leur rendent très bien. Au programme, du football, de la possession, de l’attaque rapide et surtout des buts. Autant dire que l’OM n’a pas franchement l’habitude de jouer contre ce type d’adversité en Ligue 1. On a d’ailleurs vite compris que ce serait un véritable calvaire pour les défenseurs.

L'OM a été rapidement mené

Pour ce match, Steve Mandanda était bien dans les buts, Valentin Rongier et Luan Peres évoluaient sur les côtés quand William Saliba et Duje Caleta-Car s’occupaient de l’axe central. Du grand classique. Autant dire qu’ils ont tous souffert a des degrés divers. Les latéraux ont pris l’eau sur à peu près chaque action de l’excellent Luis Sinistera et de Reiss Nelsson.

William Saliba montrait d’inquiétant signe de fébrilité quand Caleta-Car, en première période n’était pas le plus fautif. Mais les quatre ensemble ne parvenaient pas à bien s’aligner et les pertes de balle, sur de nombreux et excellents pressings, étaient légion. A la 20e minute, l’OM était mené deux buts à zéro.

Caleta-Car gâche tout

Juste avant la pause, l’OM revenait à égalité grâce à Dieng et Gerson, mais dès le début de la seconde période, quelques secondes après le coup d’envoi donné par les Phocéens, Caleta-Car commettait l’irréparable en donnant une balle trop molle vers Mandanda, que Dessers interceptait pour marquer dans le but vide après avoir effacé le portier marseillais, qui, lui, a été excellent tout au long de la partie.

Les statistiques sont d’ailleurs éloquentes. Luan Peres a perdu 9 ballons et a fait une erreur amenant un but, Saliba a perdu 8 fois le cuir, DCC 10 pertes de balle et une erreur amenant un but. Seul Valentin Rongier en a perdu moins (4). Avec tant de fébrilité il était impossible de ramener quelque chose d’autre qu’une défaite (2-3) des Pays-Bas.

Mattéo Guendouzi était en colère

C’est d’ailleurs un Matteo Guendouzi en colère qui s’est présenté devant le micro de Canal + : « on va dire qu’on reste en vie car il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait trop d’erreurs individuelles, trop d’erreurs défensives, on est passé à côté de cette demi-finale aller. C’est pas digne d’une demi-finale, c’est pas digne de l’OM, on a malgré tout marqué deux buts mais on doit vite se remettre dedans dès le week-end prochain et évidemment réagir la semaine prochaine ».

Son entraîneur, en conférence de presse, semblait un peu plus mesuré. « Je crois qu'il y a tout un tas de facteurs avec le moment, la pression et tout un tas de situations qui font que ce type de compétition ne t'autorises pas à te tromper. Cela a été dur de jouer pour nous. La frustration de ne pas pouvoir jouer a fait que nous avons commis des erreurs. C'est un apprentissage pour l'avenir et pour le match de retour », a développé Jorge Sampaoli. Au retour il va falloir être plus efficace et surtout plus décisif dans les deux surfaces.