L’AS Roma veut arracher Leonardo Balerdi à l’OM

Alors que les échéances les plus importantes de la saison arrivent, les clubs travaillent déjà depuis un bon moment en coulisses pour préparer ce prochain mercato estival. Du côté de Marseille, alors que la formation dirigée par Roberto De Zerbi pointe à la deuxième place du classement de Ligue 1, une qualification pour la Ligue des Champions changerait forcément les choses et permettrait d’avoir plus de marge de manœuvre grâce aux revenus liés à une participation à la compétition, et ainsi faire venir de meilleurs joueurs. Dans le même temps, il y a aussi certains cas épineux qu’il faudra gérer.

La suite après cette publicité

Et Leonardo Balerdi, habituel capitaine, en fait partie. En début de mois déjà, l’Argentin avait déjà laissé entendre qu’il pourrait quitter le club. « J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM », avait-il ainsi lancé dans "Les rendez-vous Grand Central, spécial OM".

La suite après cette publicité

Une opération qui avance bien

Justement, le journal italien La Gazzetta dello Sport balance une petite bombe à ce sujet en ce week-end de fin mars. L’AS Roma fonce ainsi sur le défenseur argentin de 26 ans, ayant même déjà lancé les négociations avec la direction phocéenne. Le club de la capitale italienne souhaite renforcer son arrière-garde et offrir de nouvelles solutions à Claudio Ranieri pour sa défense à 3, et l’Argentin correspond à merveille au profil recherché par la Louve. Surtout, on apprend que le joueur serait plutôt chaud pour rejoindre la Roma.

Il faut dire que dans les rangs du club transalpin, on retrouve deux autres argentins - Paulo Dybala et Leandro Paredes - qui le poussent à venir. L’opération pourrait se boucler autour des 20 millions d’euros, toujours selon les informations du média italien, alors que le contrat de Balerdi expire en 2028 et qu’il avait coûté environ 11 millions d’euros aux Marseillais à l’été 2021. Avec 22 rencontres jouées en Ligue 1 cette saison, toutes en tant que titulaire, le joueur formé à Boca Juniors fait partie des cadres de Roberto De Zerbi qui n’a pas hésité à l’encenser publiquement récemment. Affaire à suivre…