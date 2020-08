Barça : priorité Premier League pour Philippe Coutinho

De passage sur les ondes de talkSPORT, radio anglaise, Kia Joorabchian a donné des nouvelles de l'un de ses poulains, Philippe Coutinho (28 ans), toujours en course en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, où il est prêté jusqu'à la fin du tournoi. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, le Brésilien ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir mais sa priorité est claire.

«Philippe aime la Premier League. Il veut revenir en Premier League, mais le côté financier joue un rôle important. Après la fin de la Ligue des Champions, nous nous assoirons autour d'une table et nous prendrons une décision», a confié le représentant de l'international auriverde, récemment associé à Arsenal. Rumeur que Joorabchian a refusé d'évoquer.

