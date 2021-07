AS Roma : les premières victimes de l'ère Mourinho sont connues

La suite après cette publicité

Le chômage, José Mourinho n'aime vraiment pas ça. Licencié de Tottenham le 19 avril, le «Special One» a rapidement trouvé un autre banc puisqu'il s'est engagé en faveur de l'AS Roma pour les trois prochaines saisons. Rapidement, dans une interview accordée aux médias du club, le coach de 58 ans a affiché ses hautes ambitions, avant d'en reparler jeudi en conférence de presse. Et forcément, le Portugais a été interrogé à plusieurs reprises sur ses idées de jeu et le mercato estival des Giallorossi.

«Nous avons une idée de ce que nous devons faire, mais nous devons étudier un schéma qui met tous les joueurs à l'aise. En ce moment, il est beaucoup plus difficile de définir un système et il faut avoir la capacité de changer. La culture tactique est devenue très complexe. (...) En ce qui concerne le marché, je peux dire que nous travaillons pour avoir une équipe compétitive», avait lâché José Mourinho devant les journalistes. Mais en attendant de futures recrues, l'ancien entraîneur des Spurs a déjà fait des choix forts. Car le groupe de la pré-saison est tombé, et plusieurs cadres sont déjà écartés.

Pedro, Kluivert ou encore Pastore priés d'aller voir ailleurs

Comme le rapporte Sky Italia, Pedro (33 ans, ailier), Justin Kluivert (22 ans, ailier), Robin Olsen (31 ans, gardien), Steven Nzonzi (32 ans, milieu), Davide Santon (30 ans, latéral), Javier Pastore (32 ans, milieu), Ante Coric (24 ans, milieu) et Federico Fazio (34 ans, défenseur) n'ont pas été convoqués. Le média italien explique tout simplement qu'ils ont reçu une lettre pour les avertir de cette décision et que ça ne sert à rien de venir à la Trigoria, le centre d'entraînement du club.

La publication transalpine ajoute que les huit joueurs cités sont sur le marché ! Les courtisans sont donc prévenus, les négociations pourraient être plus simples dans les prochaines semaines. Et Justin Kluivert, prêté au RB Leipzig la saison passée, était un temps annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille... Le portier Robin Olsen, lui, plaît au LOSC, qui cherche le successeur de Mike Maignan, parti à l'AC Milan. Il y a donc de belles affaires à faire dans la capitale italienne.