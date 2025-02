Premier League : Liverpool domine Manchester City et reprend le large

Depuis deux semaines, les Reds tournent au ralenti. Enchaînant les calages et les sorties de route, comme peut en témoigner sa seule victoire lors des quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, Liverpool se devait donc d’éviter l’accident ce dimanche sur la pelouse de Manchester City. Un rendez-vous important pour les deux équipes qui ont connu deux destins différents avec la Ligue des Champions cette semaine. Alors que les Skyblues ont été éliminés face à un Real Madrid supérieur et porté par un Kylian Mbappé XXL, le club de la Mersey a appris ce vendredi qu’il affrontera le Paris Saint-Germain dans une double confrontation qui s’annonce haletante au programme des 8es de finale. Pour rebondir et pour remonter sur le podium en championnat, les Mancuniens avaient absolument besoin de la victoire et Pep Guardiola tentait plusieurs choix forts dans son onze avec les titularisations d’Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov en charnière centrale et Kevin de Bruyne de retour dans le onze. De son côté, Arne Slot faisait dans le classique mais décidait néanmoins de faire confiance à Curtis Jones dans une position de faux numéro 9.

La suite après cette publicité

Pour autant, le début de match aura clairement été à l’avantage des Reds. Face à des Skyblues qui ont eu le contrôle du ballon et qui ont eu quelques inspirations intéressantes, les Scousers se sont contentés de rester en place et de piquer en contre. Une stratégie qui aura fait mouche dès la 14e minute de jeu. Grattant un corner après une attaque rapide, les coéquipiers de Mohamed Salah jouaient finement ce coup de pied de coin à l’issue duquel Mohamed Salah n’avait plus qu’à crucifier Ederson au point de pénalty (1-0, 14e). Lancés dans cette rencontre, les joueurs en rouge ont clairement mis plus d’entrain à la récupération du ballon et se sont montrés les plus efficaces en phase offensive. Forcément, face à des Cityzens encore brinquebalants, cela ne pardonne pas. Surtout avec un Mohamed Salah dans la forme de sa vie. Faisant vivre un calvaire à Nathan Ake et Josko Gvardiol, l’Egyptien était encore à l’origine du deuxième but de Liverpool. Se jouant de son défenseur, le numéro 11 des Reds a servi Szoboszlai en retrait. Du pied gauche, l’Hongrois a pris à revers Ederson et a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts plus que mérité au tableau d’affichage.

Liverpool a maitrisé un City timoré

Au retour des vestiaires, le rapport de force ne s’est pas inversé. Face à des Reds particulièrement en place, les Skyblues ont affiché un visage bien trop amorphe pour faire la différence et le baroud d’honneur mancunien aura été inexistant. Peu inspirées offensivement à l’image d’un De Bruyne dépassé physiquement par ses adversaires, les ouailles de Pep Guardiola s’exposaient défensivement et Curtis Jones a cru inscrire le troisième but de son Liverpool avant que l’arbitre de la rencontre ne refroidisse ses ardeurs pour une position de hors-jeu justifiée (58e).

La suite après cette publicité

Malgré des tentatives de Marmoush (60e) et de Rico Lewis (75e), City n’a pas trouvé la solution face à une défense liverpuldienne particulièrement concernée à l’image d’un Ibrahima Konaté impérial. Gérant tranquillement la fin de rencontre, Liverpool n’a pas été inquiété et s’est donc offert un succès précieux en éteignant un City hors-sujet ce dimanche. Avec cette victoire, Liverpool reprend provisoirement onze longueurs d’avance sur Arsenal en tête du classement. De son côté, les Skyblues loupent le coche et restent quatrièmes.