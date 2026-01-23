Les réponses agacées de Roberto De Zerbi sur Pavard et le jeu de l’OM

L’Olympique de Marseille était tombé de haut lors du Trophée des Champions perdu in extremis face au Paris Saint-Germain en début d’année. Cependant, les Phocéens avaient séduit bon nombre d’observateurs de par la qualité du jeu proposé. Vainqueur du trophée, Luis Enrique avait même reconnu que les Marseillais avaient été les plus forts ce soir-là. Une prestation encourageante et séduisante qui devait lancer l’année 2026 sur de bonnes bases. Une bonne impression qui s’était confirmée quelques jours plus tard.

En Coupe de France, Marseille s’est régalé face au petit poucet de la compétition, Bayeux (9-0). Et le week-end dernier, les partenaires de Mason Greenwood avaient impressionné la Ligue 1 avec leur victoire éclatante 5-2 sur la pelouse d’Angers. Malheureusement pour l’OM, cette embellie a été balayée par le revers 3-0 concédé à domicile contre Liverpool en Ligue des Champions. Et à l’issue du match, de nombreuses critiques ont fusé sur le jeu prôné par De Zerbi et notamment un manque de verticalité. Relancé sur ce sujet en conférence de presse, à la veille du choc contre Lens, l’entraîneur transalpin a voulu remettre les pendules à l’heure.

De Zerbi se défend sur Pavard

« Timber a des caractéristiques différentes au milieu. Physiquement, il a des choses que d’autres n’ont pas. Sur le jeu, chacun peut dire ce qu’il pense, après il y a les faits. Les faits, c’est qu’on est la meilleure attaque (de Ligue 1 avec 41 buts, ndlr). En janvier, on m’a envoyé la statistique qu’on était la troisième équipe d’Europe pour le nombre de buts marqués. Si les buts c’est grâce aux joueurs, quand on joue mal, on devrait aussi dire que c’est aussi la responsabilité des joueurs. Sur les faits, on est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe selon ce qu’on m’a dit. (…) Il faut se mettre d’accord, on m’a toujours dit que de me concentrer sur les faits. On est la meilleure équipe de France en termes de buts et la troisième en Europe », a-t-il déclaré, avant de faire une précision sur ses propos tenus à l’égard de Benjamin Pavard.

À l’issue du match face aux Reds, l’Italien semblait se montrer très critique à l’encontre du défenseur français. Aujourd’hui, RDZ assure que ses dires ont été mal interprétés. « Le match contre Liverpool ne m’a pas plu, mais ce n’est pas à cause de Pavard. Il y a des gens qui ont voulu me mettre des mots dans la bouche. Il aurait peut-être pu se démarquer plus. Je n’ai pas attaqué Pavard, j’ai dit que c’était lui l’homme libre. On a mal joué contre Liverpool, je suis le premier à le dire. C’est ma responsabilité, mais j’ai peut-être aussi ma part de mérite dans le nombre de buts marqués. On dit qu’on ne joue pas vers l’avant, mais regardez le nombre de buts marqués. » Le message est passé.