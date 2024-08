Amical : Arsenal étrille Leverkusen

Nouvelle fournée de rencontres amicales ce mercredi, avec un sacré duel au programme. Arsenal accueillait ainsi le Bayer Leverkusen à l’Emirates, et les Londoniens ont infligé un score de 4 -1 au champion d’Allemagne en titre.

Une sacrée prestation, avec deux golazos de Zinchenko et de Trossard dans les 10 premières minutes de jeu. Avant la pause, Gabriel Jesus avait inscrit son petit but lui aussi, alors que Kai Havertz s’est offert un but contre son ancien club. Hlozek a inscrit le seul but allemand.