Le terrible constat de Kylian Mbappé sur le PSG

La suite après cette publicité

Une fois de plus, Kylian Mbappé a porté le PSG. Cette fois, le club de la capitale a pu fêter une victoire, s’imposant sur le score de 4-3 à la maison face au LOSC. Bien sûr, le Bondynois n’a pas été le seul Parisien décisif, mais c’est lui qui a encore sonné la révolte, comme c’est devenu habituel, terminant la rencontre avec un doublé au compteur. Il a été crédité d’un joli 7,5/10 dans les notes de la rencontre de la rédaction de Foot Mercato.

On peut le dire, l’attitude du Français sur le terrain et en dehors est l’une des rares bonnes nouvelles pour le PSG ces dernières semaines, alors que le champion de France en titre a connu des dernières sorties mouvementées. Entre mauvais résultats et problèmes en interne, la situation est pour le moins tendue. Et ça, Mbappé l’a bien constaté comme l’explique Le Parisien.

À lire

PSG - LOSC : Kylian Mbappé, roi d’une MNM ayant refait des étincelles pour son grand retour

Mbappé est conscient de la situation

Comme l’explique le journal, le joueur formé à Monaco a bien senti qu’en coulisses, ça part dans tous les sens. Il sait que la relation entre Marquinhos et Kimpembe est de plus en plus difficile, et que Luis Campos, dont il est proche, est de plus en plus contesté après son mercato estival. Tout comme Christophe Galtier voit son crédit diminuer à chaque contre-performance.

La suite après cette publicité

Clairement, Mbappé sent que les enjeux parisiens du moment vont bien au delà du sportif, et que les victoires sont impératives pour que son équipe ne prenne pas un tournant préoccupant qui gâcherait définitivement la saison. D’où son comportement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires, comme lorsqu’il a pris la parole pour secouer ses partenaires après la défaite face au Bayern. Toujours est-il que les décideurs parisiens peuvent s’inquiéter pour leur meilleur joueur, qui ne s’imagineait sûrement pas un tel scénario lorsqu’il a signé un nouveau contrat en refusant le Real Madrid l’été dernier…