Al-Hilal : l’Arabie saoudite lâche ses vérités sur le fiasco Neymar Jr

Entre Neymar Jr et Al-Hilal, c’est de l’histoire ancienne. Lundi, l’écurie de Saudi Pro League a annoncé dans la soirée, un peu avant minuit (heure française), le départ de la superstar brésilienne. Deux messages sur X ont été ainsi publiés par Al-Hilal, à savoir un post pour officialiser la résiliation de son bail et un autre pour partager le communiqué de presse intégral. On est forcément très loin de toute la communication faite à son arrivée, où de nombreux messages et photos ont inondé les réseaux sociaux du club pendant plusieurs jours. Son départ s’est fait de la façon la plus simple et discrète possible. Il faut dire que pour Al-Hilal, le passage de Neymar a été un gros échec, aussi bien sur le plan sportif que financier.

Un goût d’inachevé

Recruté à l’été 2023 pour répondre à Al-Nasr et à Al-Ittihad, qui avaient recruté les Ballons d’Or Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Ney, qui n’était pas le premier choix puisque c’était Lionel Messi qui était la priorité; avait signé un contrat XXL avec un énorme salaire (200 M€ selon certaines sources) et de nombreux avantages pour lui et ses proches. Chouchouté, Ney n’a finalement jamais vraiment pu lancer son aventure à Al-Hilal. La faute à de nombreuses blessures, qui ont gâché son expérience en SPL. Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, notamment après les déclarations de Jorge Jesus sur son niveau et quand Al-Hilal a commencé à chercher un ailier lors du mercato d’hiver; Neymar a finalement trouvé un accord pour résilier son contrat XXL.

Sauf surprise, il va retourner à Santos au moins pour 6 mois. Du côté de l’Arabie saoudite, Al-Hilal l’a déjà remplacé puisque Kaio César a été recruté il y a quelques jours. Mais l’idée sera de mettre la main sur une très grosse star l’été prochain. Mohamed Salah (Liverpool, en fin de contrat) et Vinicius Jr (Real Madrid) sont cités. L’écurie de SPL veut prendre son temps et surtout ne pas se tromper et faire le bon choix, après le fiasco Ney. Du côté de la presse saoudienne, justement, on est revenu sur le passage du Brésilien au pays. Et il y a comme un goût d’inachevé. «Al Hilal et Neymar… un rêve qui s’est terminé avant d’avoir commencé», a titré Arriyadiyah avant de développer sur le sujet.

La fin d’un pari perdant

«L’été 2023 n’a pas été normal pour les amateurs de sport, car les yeux du monde se sont tournés vers Riyad, après qu’Al-Hilal a annoncé la signature de la star brésilienne Neymar, venue du Paris Saint-Germain en France. Cet accord n’était pas une simple nouvelle sportive, mais plutôt un moment déterminant dans l’histoire d’Al-Hilal et du football saoudien. Dès son arrivée à Riyad, Neymar a été au centre de l’attention avec une immense cérémonie de présentation à laquelle ont assisté plus de 60 000 spectateurs. Lors de sa première apparition sous le maillot d’Al-Hilal, tard après son arrivée puisqu’il était blessé, Neymar a montré un aperçu de ses capacités magiques, qui ont ébloui le monde à Barcelone et au Paris Saint-Germain, mais il semblait manquer quelque chose au Neymar, que tout le monde connaissait. Peut-être avait-il besoin de temps pour s’adapter au nouvel environnement, ou la pression des attentes pesait sur lui. »

Arriyadiyah ajoute : «Neymar n’a participé qu’à 7 matches avec Al-Hilal et a raté plus de 50 matches en raison de blessures. Il a marqué un but et donné trois passes décisives, des chiffres qui n’étaient pas à la hauteur de ses ambitions et qui ne correspondaient pas à l’histoire d’un joueur de son niveau, mais même dans ces moments difficiles, Neymar est resté. Les fans pariaient sur son retour à son vrai niveau, croyant que le temps révélera le vrai visage qu’ils attendaient avec impatience. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. En octobre 2023, lors du match de l’équipe nationale de son pays contre l’Uruguay, Neymar s’est blessé au genou. Le moment où il est tombé sur le terrain a été lourd pour tous ceux qui en ont été témoins. Une déchirure du ligament croisé antérieur, une blessure dont tout le monde sait qu’elle n’est pas facile, et qui peut arrêter sa carrière. Pour Neymar, cette blessure était une annonce indirecte du début de la fin de son parcours avec Al-Hilal, avant qu’elle ne soit effective.»

La suite après cette publicité

La presse saoudienne ne l’épargne pas

Le média saoudien précise enfin que les supporters ont peu à peu perdu espoir de le voir revenir et que beaucoup, notamment au club, ont commencé à se poser des questions sur lui puis sur son avenir. En effet, on s’est demandé si on avait eu raison d’investir sur Neymar. Après l’officialisation de son départ, Arriyadiyah explique que «les fans de la star brésilienne étaient tristes.» De son côté, Al-Arabiya a également commenté le départ du Brésilien, en rappelant qu’il «s’est limité à disputer seulement sept matches avec Al Hilal.» Le média saoudien a aussi partagé le message du joueur qui assure qu’il «avait fait de son mieux pour jouer, et qui a également confirmé qu’il continuerait à suivre le voyage de l’Arabie saoudite jusqu’en 2034.» L’histoire n’est donc pas totalement terminée entre l’Arabie saoudite et Neymar, qui a été l’un des ambassadeurs de l’Etat du Golfe.

Enfin, Asharq Al Awsat a écrit à son sujet : «Al-Hilal met fin à sa relation avec la star Neymar, qui a passé 95 % de son temps dans la salle de soins du club d’Al-Hilal en raison de sa blessure aux ligaments croisés, et n’a joué que très peu de matches. Des matches dont on se souvient à peine. Le club saoudien attend l’issue des négociations de Mohamed Salah avec Liverpool pour avancer. (…) La réunion, qui a levé les obstacles aux négociations (concernant Ney) eu lieu lundi dernier à Riyad, et elle a été le témoin d’un élément plus concret : les progrès de la Ligue professionnelle saoudienne dans la prise de décisions, après une semaine d’intenses négociations. Les médias internationaux ont unanimement reconnu que la décision de mettre fin à la relation contractuelle entre Al Hilal et la star brésilienne est la décision la plus appropriée pour les deux parties, compte tenu de la blessure de la star brésilienne, de son incapacité à jouer, et sa longue absence des stades.» Le chapitre Neymar est donc clos en Arabie saoudite, où on espère écrire sur les succès des futures têtes d’affiche de la SPL.