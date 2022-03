PSG : Angel Di Maria se chercherait un nouveau club

La suite après cette publicité

Meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 115 offrandes, toutes compétitions confondues, Angel Di Maria vit-il ses derniers mois chez les Rouge-et-Bleu ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’Argentin de 34 ans peut être automatiquement prolongé par ses dirigeants si ces derniers le souhaitent.

Le problème, c’est que, contrairement au joueur, les décideurs parisiens ne seraient plus très chauds. Le PSG veut régénérer son effectif et son numéro 11 est désormais identifié comme un élément à remplacer. Sur le terrain, l’Albiceleste semble d’ailleurs moins fringant physiquement et incapable de faire la différence avec son fameux crochet gauche dévastateur.

Plusieurs clubs sollicités

Récemment, nous relayions une information selon laquelle le vice-champion de France en titre voudrait sacrifier Fideo afin d’enrôler une star. Libre de tout contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé fait d’ailleurs partie des joueurs cités en ce sens. Sept ans après son arrivée dans la capitale, Di Maria est bien conscient de sa situation et son clan agirait déjà en coulisse.

El Nacional affirme en effet que l’agence qui s’occupe des intérêts du Sud-Américain aurait commencé à proposer les services de son protégé à plusieurs grandes équipes européennes. L’Atlético, la Juventus ou encore le FC Barcelone sont cités. Xavi aurait déjà recalé le Parisien, tandis que Bianconeri et Colchoneros réfléchiraient sérieusement à cette option. Affaire à suivre.