AC Milan : deux jeunes joueurs français ont signé

Si le mercato est définitivement clos depuis un mois, certains clubs continuent de rechercher des jeunes joueurs pour renforcer leur différent secteur de jeunesse et c’est le cas de l’AC Milan qui place beaucoup d’espoir en sa formation avec notamment le Milano Futuro, club réserve qui sert de passerelle et d’intégration pour le monde professionnel. Selon nos informations, la direction milanaise a verrouillé l’arrivée de deux jeunes joueurs français : Léo-Paul Bouyer et Maiga-Hamadoun Cissé, tous deux nés en 2008.

International chez les Bleus U16, Léo-Paul Bouyer est un jeune gardien de but qui a fait ses preuves au Paris FC en ayant disputé plusieurs rencontres en National U17. Quant à Maiga-Hamadoun Cisse, il jouait la saison dernière en U16 Régional 1 en tant que milieu de terrain. D’après nos indiscrétions, les deux joueurs ont paraphé un contrat jusqu’en juin 2027 avec le club lombard et joueront cette saison avec l’équipe U17 dans l’espoir de rejoindre rapidement la Primavera des U20. Ils joueront ainsi sous la houlette de l’entraîneur Giovanni Renna.