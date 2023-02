Vidéo : Casemiro met en ébullition la Twittosphère !

La suite après cette publicité

Fin d’une longue disette de six ans sans trophée pour Manchester United. Les Red Devils se sont adjugés le premier trophée de la saison en Angleterre en remportant la League Cup contre Newcastle ce dimanche après-midi (2-0). Une fois de plus, Casemiro a été au four et au moulin pour la bande à Erik ten Hag. Le Brésilien a ouvert le score d’un coup de tête rageur. Une nouvelle performance de folie pour Casemiro que beaucoup considèrent déjà comme la meilleure recrue de Manchester United ces dernières années. En tout cas, la Twittosphère est conquise.

