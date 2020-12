Serie A : pas de vainqueur entre le Hellas et Cagliari

On dispute la 10e journée de Serie A ce weekend, avec à 12h30 ce dimanche un match qui opposait le Hellas à Cagliari. Dans leur antre de Marc'Antonio Bentegodi, les Véronais ouvrait le score par Mattia Zaccagni, qui profitait d'une sublime accélération et d'un centre de Davide Faraoni pour conclure en se jetant face au but vide (1-0, 21e).

Mais dans le deuxième acte, Cagliari réagissait grâce au Roumain Razvan Marin, qui profitait d'une belle remise de Leonardo Pavoletti pour filer tout droit dans la surface et ajuster le gardien adverse d'un tir croisé du pied gauche (1-1, 48e). C'était tout. Titulaire dans les rangs du Hellas (8e), Adrien Tameze disputait 55 minutes avant de laisser sa place, alors que de l'autre côté (11e) Mattéo Tramoni se voyait offrir des miettes dans les arrêts de jeu.

Le classement de Serie A après 10 journées.