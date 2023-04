JT Foot Mercato : le Bayern Munich Munich nage en pleine crise !

Alerte rouge au Bayern Munich

Les débuts de Thomas Tuchel en Bavière sont plus que délicats. Si le tacticien allemand a réussi sa première en battant le grand rival Dortmund, la suite est plus compliquée. En l’espace d’une semaine, le club munichois a dit adieu à la Coupe d’Allemagne et probablement à la Ligue des Champions après l’humiliation subie hier face à Manchester City (3-0). Il va falloir un réel exploit pour que le Bayern se qualifie. Forcément, le choix d’avoir viré Julian Nagelsmann pour Thomas Tuchel interroge. Et c’est la direction bavaroise qui se retrouve dans l’œil du cyclone. Piloté par le duo Kahn-Salihamidzic, le Bayern Munich semble avoir multiplié les mauvais choix ces dernières saisons. En matière de recrutement, mais aussi plus récemment donc avec le départ précipité de Nagelsmann. Le Süddeutsche Zeitung a notamment critiqué le choix incompréhensible de changer de coach en plein sprint final, appuyant principalement sur le fait que le rêve de triplé s’est envolé en quelques semaines. Kicker explique malgré tout que les patrons du club n’en veulent pas à Tuchel qui a récupéré une équipe en cours de saison. Le média allemand explique qu’ils commenceront à être plus pointilleux l’an prochain, une fois le mercato passé.

Christophe Galtier en pleine tourmente

Christophe Galtier est plus que jamais sur un siège éjectable. Et ce n’est pas les résultats sportifs avec le PSG qui pourraient avoir raison du coach français, mais bien à d’une sombre affaire qui remonte à son époque niçoise. Rappelez-vous, Christophe Galtier avait quitté l’OGC Nice en très mauvais terme. Ses relations avec Julien Fournier, ancien directeur du football du club, étaient même glaciales. Ce dernier avait lâché une bombe sur RMC Sport en septembre dernier, expliquant que s’il dévoilait les raisons de leur accrochage, «Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe». Une déclaration qui était restée sans suite. Et bien aujourd’hui, cette affaire refait surface. La radio française a fait des révélations folles sur le sujet en citant notamment un e-mail écrit, l’accusant de racisme. D’après RMC Sport, le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi n’étaient pas au courant de cette affaire avant de signer Christophe Galtier l’été dernier. La direction du club parisien ne veut pas se précipiter ni céder à la panique. Une enquête est actuellement menée en interne par l’entourage du président pour démêler le vrai du faux. Déjà sur la sellette, Christophe Galtier peut trembler. En tout cas chez les supporters parisiens, la décision semble déjà avoir été prise. Par le biais d’un communiqué, le CUP a ouvertement demandé le départ de Galtier « si les faits sont avérés ». Décidément, le PSG et les polémiques, c’est une grande histoire d’amour.

Le ras-le-bol de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est certainement le plus grand compétiteur de tous les temps. Et même à 38 ans, ça n’a pas changé. A 7 matchs de la fin de la saison, son club d’Al Nassr accuse 3 points de retard sur le leader Al-Ittihad. Une situation qui agace le Portugais comme en témoignent les nombreux gestes d’énervements ces derniers temps. Selon des médias saoudiens et espagnols, CR7 a décidé de taper du poing sur la table. Et c’est le coach Rudi Garcia qui devrait en faire les frais. Le journal AS assure que Ronaldo veut la tête du coach français. Il n’aime pas la façon dont joue son équipe ainsi que ses méthodes. Marca révèle qu’il aurait déjà eu gain de cause puisque Rudi Garcia va visiblement être viré. Des éléments que nous sommes en mesure de vous confirmer. Et la direction saoudienne a un rêve, il s’appelle José Mourinho. Elle veut reformer le duo entre l’attaquant et José Mourinho. Le journal AS explique que pour parvenir à ses fins, le club d’Al Nassr est prêt à lui offrir un contrat de 2 ans rémunéré à hauteur de 100 M€ ! Le Special One deviendrait alors l’entraîneur le mieux rémunéré au monde !