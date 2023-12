Al-Ittihad : Abderrazak Hamdallah, l’attaquant qui vole la vedette à Karim Benzema

Cet été, Al-Ittihad réalisait le très gros coup Karim Benzema. La star française, Ballon d’Or en titre, décidait de ne pas prolonger au Real Madrid pour rejoindre l’Arabie saoudite et un géant du championnat. Outre le séisme médiatique de son arrivée dans l’équipe rivale de Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, KB9 devait surtout apporter un vrai plus sportivement. Car il ne quittait pas l’Europe sur le déclin et avait donc de belles choses à apporter à sa nouvelle équipe. Mais si son recrutement était une occasion en or pour le club Jaune et noir, sur le terrain, son arrivée posait des questions à un poste déjà occupé par l’international marocain Abderazzak Hamdallah.

Et si sur le papier remplacer Hamdallah par Benzema semble être logique, dans les faits, c’est beaucoup plus compliqué. Car l’attaquant de 33 ans est une véritable star en Arabie saoudite et une machine à marquer, le meilleur du pays depuis de longues années. Avant l’arrivée de CR7 et les autres, Abderazzak Hamdallah était celui dont tout le monde parlait. Et pour cause, il avait traumatisé les défenses. Quand il évoluait à Al-Nassr, il avait tout simplement inscrit 112 buts en… 108 matches. Rien que ça. En 2019, il avait d’ailleurs terminé l’année en tant que meilleur buteur du monde avec 57 buts sur l’année civile, devançant ainsi Lionel Messi (54), Robert Lewandowski (50) ou encore Kylian Mbappé (44 buts). Avec l’actuel club de CR7 il avait ainsi tout raflé en championnat devant le géant Al-Ittihad (et Al-Hilal).

Un géant du championnat saoudien

L’été dernier, Al-Ittihad, désireux de revenir sur le toit d’Arabie saoudite, avait décidé de récupérer le buteur marocain au rival. Ce dernier avait d’ailleurs été suspendu par la FIFA 4 mois pour avoir négocié avec un autre club dans le dos d’Al Nassr. Mais qu’importe, Al-Ittihad mettait la main sur le meilleur buteur du championnat. Et il n’a pas tardé à le prouver. Auteur d’une saison XXL avec 25 buts en 31 matches de championnat, il avait largement contribué au titre de champion d’Arabie saoudite. Depuis son arrivée, c’est 53 buts et 7 passes décisives en 66 matches avec Al-Ittihad. Alors forcément, un buteur n’était pas spécialement souhaité de la part des supporters.

Et les récentes prestations de Karim Benzema, dans l’œil du cyclone en Arabie saoudite malgré ses 11 buts (5 passes décisives) en 19 matches, n’arrange pas son cas. Ce mardi soir, Al-Ittihad a encore sombré en championnat (3 défaites consécutives) qui plus est face au rival Al-Nassr (5-2). Dans ce match, KB9 a été transparent contrairement à Hamdallah qui a marqué un doublé (15 buts en 20 matches). Surtout, il est devenu le 4e meilleur buteur de l’histoire de Saudi Pro League (120 buts en 4 ans et demi). De quoi encore une fois se mettre les supporters dans la poche. «Notre effectif est mal construit, on n’aurait jamais dû prendre un autre attaquant qu’Hamdallah. On avait pas besoin de ça. Les supporters saoudiens, ils préfèrent tous Hamdallah,» nous confie Hazim, suiveur du football saoudien et d’Al-Ittihad. «Il a marqué le championnat d’Arabie saoudite, il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, et il marque partout où il passe.» Souvent décrit comme un joueur à fort caractère, Hamdallah semble réussir à cohabiter avec KB9 mais alors qu’on s’attendait à ce que le Marocain vive dans l’ombre du Français, c’est pour l’instant l’inverse. Sur le terrain comme en tribunes…