JT Foot Mercato : le plan de l’AC Milan pour confirmer son retour au sommet

L’AC Milan veut blinder ses fondations

De retour au sommet du football italien et européen, l’AC Milan compte bien y rester. Et pour ça, les dirigeants veulent consolider les fondations à commencer par la star de l’équipe, Rafael Leao. Pisté par les plus grands clubs européens, l’attaquant portugais devrait toutefois rester en Lombardie. Selon les informations du média Relevo, le joueur et le club sont tombés d’accord pour une prolongation. L’AC Milan va sortir le chéquier puisque le club a accepté de payer les 19 millions que doit le joueur au Sporting. L’ancien du LOSC va voir son salaire être augmenté par la même occasion et devrait toucher 5 millions par an et devenir l’un des plus gros salaires du club. Il reste quand même un dernier obstacle, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour l’épauler, le club italien compte aussi prolonger Olivier Giroud. Sky Italie affirme qu’un accord verbal a été trouvé entre les deux parties. L’attaquant de 36 ans va prolonger jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. Au contraire de Zlatan Ibrahimovic qui devrait être poussé vers la sortie selon nos informations. Le géant suédois de 41 ans ne devrait pas voir son contrat être prolongé, après une nouvelle rechute. L’AC Milan veut aussi blinder deux autres hommes très importants dans le dispositif de Stefano Pioli. Le premier, c’est Mike Maignan qu’on considère comme intransférable. L’aventure devrait se poursuivre entre les deux parties. Le Corriere della Sera affirme que les proches du Français auraient confirmer la volonté du gardien tricolore de rester encore en Lombardie. Enfin, les Rossoneri aimeraient conserver Brahim Diaz, prêté depuis trois saisons par le Real Madrid. Mais le journal AS explique que le club madrilène souhaiterait rapatrier l’Espagnol afin de pallier au futur départ de Marco Asensio. Affaire à suivre.

Le Barça est déçu par Lewandowski

Recruté pour 45 M€ au Bayern Munich après un long bras de fer, Robert Lewandowski continue à faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir marquer des buts. Malgré 27 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues pour le serial buteur polonais, ce dernier est loin de faire l’unanimité au FC Barcelone. Alors oui, Lewy plante, mais le journal AS explique qu’au Barça, on reste un peu sur sa faim. Il y a même une certaine forme de déception qui se dégage. En mettant la main sur l’un des meilleurs buteurs de la planète, les Catalans pensaient retrouver rapidement les sommets. Que nenni. Si le FC Barcelone va retrouver sa couronne en Liga, le parcours européen est catastrophique. Et la récente humiliation en Coupe du Roi face à l’ennemi madrilène a dû mal à passer. Lewandowski marque, mais ne pèse pas assez dans le jeu. Le média espagnol a fait les comptes, seules trois de ses 17 réalisations en Liga ont donné des points à son équipe. En Catalogne, on lui reproche de ne pas être assez décisif dans les grands rendez-vous. Résultat, la direction catalane s’interroge sur l’impact réel de l’attaquant de 34 ans dans les années à venir. Surtout que le joueur est lié aux Blaugranas jusqu’en 2026 et touche un salaire évolutif. Autrement dit, il sera mieux payé d’année en année alors qu’il vieillira. Et quand on connaît les problèmes économiques du Barça et l’envie de rapatrier Léo Messi, ça fait réfléchir en interne.

Indésirable au PSG, Mauro Icardi a décidé de se relancer en prêt du côté de Galatasaray. Et contrairement à d’autres, l’attaquant de 30 ans est l’un des rares à donner satisfaction. En 17 apparitions, il a planté 10 buts et délivré 6 passes décisives, retrouvant son instinct de buteur et devenant par la même occasion le chouchou des supporters stambouliotes. Le club turc est disposé à formuler une offre pour conserver l’attaquant argentin âgé de 30 ans. Elle pourrait s’élever à 15 M€. Un montant qui pourrait augmenter puisqu’en Italie, on surveille avec attention sa situation. L’AS Roma et l’AC Milan pourraient se mêler à la bataille alors que le principal intéressé a récemment déclaré à TNT Sports Argentine qu’il veut « rester à Istanbul ». Pour le PSG, ça ressemble en tout cas à une bonne nouvelle puisque qu’Icardi ne semble pas faire partie du projet que tente de proposer Luis Campos à sa direction .