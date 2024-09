FC Bruges - Borussia Dortmund: les compositions officielles

Le FC Bruges reçoit ce mercredi à 21h00, au Stade Jan-Breydel, le Borussia Dortmund, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. Bruges s’organise en 4-3-3 avec Mignolet aux cages. En défense, on retrouve Seys, Mechele, Ordonez et De Cuyper. Vetlesen, Onyedika et Vanaken sont au milieu de terrain. Et enfin, Skov Olsen, Tzolis et Nilsson vont animer l’attaque du FC Bruges.

La suite après cette publicité

Dortmund s’articule en 4-2-3-1 avec aux cages Kobel. En défense, on retrouve Schlotterbeck, Ryerson, Süle et Bensebaïni. Can et Groß occupent le milieu de terrain. Et enfin, Sabitzer, Brandt et Malen épaulent en attaque, Adeyemi, placé en pointe.

Les compositions:

FC Bruges: Mignolet - Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper - Vetlesen, Onyedika, Vanaken - Skov Olsen, Tzolis, Nilsson

La suite après cette publicité

Borussia Dortmund: Kobel – Schlotterbeck, Ryerson, Süle, Bensebaïni – Can, Groß – Sabitzer, Brandt, Malen – Adeyemi