FC Metz : Frédéric Antonetti démolit ses joueurs après la défaite à Strasbourg

La lourde défaite dans le derby de l'Est face à Strasbourg (3-0) n'est pas passée du côté du FC Metz, surtout chez l'entraîneur des Grenats Frédéric Antonetti. En conférence de presse, le tacticien corse s'en est pris à son attaquant sénégalais Ibrahima Niane : « il faut qu'il se remette en question. Il a fait de bonnes choses, mais un attaquant, ça donne le ton. Si on est au ralenti dans un match comme ça, on ne peut pas jouer au football. Il faut beaucoup plus de détermination. Cela part de devant. Introuvable... à partir de là, c'est très compliqué ».

«Il faut retrouver ce qui faisait notre force. On n'était pas les meilleurs techniquement ou tactiquement, mais on avait un goût à l'effort parce qu'on savait d'où on venait. On l'a un peu perdu, il faut le retrouver. Il faut travailler. Il y a une prise de conscience, quand on prend des gifles. J'ai joué une fois le maintien en ayant commencé la saison. [...] Jouer le maintien, c'est avoir une force de caractère et retrouver notre jeu après. Il ne faut pas oublier d'où on vient», a-t-il ensuite affirmé concernant l'état d'esprit de ses joueurs.