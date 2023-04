Barça - Real Madrid : les mots forts de Sergi Roberto

Sergi Roberto ne va pas digérer de sitôt le but encaissé par son équipe hier soir juste avant la pause. Dominateur en première période face au Real Madrid, en demi-finale retour de Coupe du Roi, le Barça a finalement cédé sous les coups de boutoir de Karim Benzema, auteur d’un triplé lors du second acte (0-4). Interrogé après la rencontre, Sergi Roberto a exprimé sa frustration.

«Le but avant la pause nous a tués. Moralement, on a été touchés, puis on a été incapables de réciter notre jeu en deuxième période, a déploré l’Espagnol de 31 ans. En première mi-temps, nous étions supérieurs à eux… C’est dommage car nous voulions concourir pour les deux titres qu’il nous restait (la Liga et la Coupe du Roi ndlr). Mais cela ne nous affectera pas en Liga», a-t-il conclu. Leader de Liga avec une avance confortable de 12 points sur le Real Madrid, le Barça est toujours dans les clous pour réaliser un doublé SuperCoupe d’Espagne - championnat.

