Journal du Mercato : les départs s'enchaînent à l'OL

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France, à Paris, où le départ d'Alphonse Areola (27 ans) se précise. Selon nos informations, Fulham serait en passe d'obtenir le transfert du champion du Monde 2018. Une idée qui plairait au portier français même si Arsenal aurait fait son entrée dans la danse, tout comme Rennes.

Le Stade Rennais qui explorerait également d'autres pistes, au poste de gardien de but. Selon nos informations, Florian Maurice aurait également ciblé Rui Silva (26 ans) qui évolue du côté de Grenade. Ouest France ajoute que les Rennais auraient tenté une approche auprès de leurs homologues espagnols, sans succès pour le moment.

Le focus du jour en France

On passe à notre focus du jour qui concerne l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, le mercato de l'OL a pris une sacrée tournure, ces derniers jours. Après les départs de Marçal (31 ans, Wolverhampton) et de Rafael (30 ans, Istanbul Basaksehir), les Gones seraient partis pour poursuivre l'opération "dégraissage".

Le transfert de Kenny Tete (24 ans) vers Fulham serait quasiment bouclé. En manque de temps de jeu, le latéral néerlandais devrait quitter le Rhône pour Londres et la Premier League. VI.nl révèle même que l'ancien de l'Ajax aurait déjà satisfait la traditionnelle visite médicale. Autre départ à prévoir, celui de Ciprian Tătăruşanu (34 ans). Le portier roumain serait en route pour l'AC Milan, selon Sky Sport Italia, et pourrait rapidement s'engager avec les Rossoneri.

De son côté, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) a fait part de ses envies d'ailleurs. Arrivé l'été dernier à l'OL, l'ancien Angevin disposerait de touches en Allemagne (Hertha Berlin, Bayer Leverkusen), mais aussi en France où Rennes s'apprêterait à formuler une offre de 20M€ pour le faire venir. Toujours dans le sens des départs, Bertrand Traoré (25 ans) souhaite lui aussi partir, tant que sa situation n'évoluera pas. Pour rappel, l'international burkinabé disposerait de nombreuses pistes en Angleterre, parmi lesquelles, Crystal Palace.

Enfin, le cas Memphis Depay (26 ans) continue d'agiter le club. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, l'attaquant néerlandais n'aurait, selon Juninho, toujours pas fait l'objet d'offre officielle. Le directeur sportif lyonnais a ajouté que Depay n'avait, pour le moment, pas émis l'envie de partir. Affaire à suivre... Autre casse-tête, le dossier menant à Houssem Aouar (22 ans). Courtisé aux quatre coins de l'Europe, le milieu français figurerait sur les tablettes de Manchester City, d'Arsenal, mais surtout de la Juventus qui prépare une offre concrète pour le joueur.

Dans le sens des arrivées, l'OL aurait ciblé le milieu offensif du Milan AC, Lucas Paquetá (23 ans). En très bonnes relations avec les Rossoneri, le board lyonnais aurait proposé 22 M€, pour s'attacher les services de l'international brésilien. Autre piste, celle menant à Facundo Pellistri (18 ans, Peñarol). L'Olympique Lyonnais aurait même déjà formulé une première offre de 5 M€, sans succès. Des Lyonnais qui devront faire face à la concurrence de la Juventus et des deux clubs de Manchester, dans ce dossier.

Enfin, selon nos informations, le club de Jean-Michel Aulas suivrait également de près Myron Boadu (19 ans), qui cartonne du côté d'Alkmaar. Mais là aussi, les prétendants sont nombreux et très prestigieux.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Everton pourrait bien avoir réussi le très gros coup de ce mercato. Alors que la plupart des médias annonçaient une indemnité de 25 M€ pour le transfert de James Rodriguez (29 ans), le club de la Mersey n'aurait, selon nos informations, pas versé le moindre euro au Real Madrid. Les Merengues auraient accepté de résilier le contrat de l'international colombien, moyennant un pourcentage à la revente.

Du côté de l'Espagne, Valence et le Betis Séville seraient au coude à coude dans le dossier João Mario (27 ans). De retour de son prêt au Lokomotiv Moscou, l'international portugais n'est toujours pas désiré à l'Inter et pourrait donc débarquer en Liga, selon Record.

En Italie, Bryan Dabo (28 ans) va rejoindre Benevento. Selon nos informations, l'ancien Stéphanois ferait l'objet d'un accord entre le récent promu en Serie A et la Fiorentina pour un transfert qui devrait être officiel dans les prochains jours.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Everton poursuit son mercato XXL avec l'arrivée d'Abdoulaye Doucouré (27 ans), en provenance de Watford. Le milieu de terrain français s'est engagé avec les Tofees jusqu'en 2023 contre un chèque de 22 M€.

Toujours en Angleterre, Aston Villa tient sa seconde recrue. Élu meilleur joueur de Championship, la saison passée, Ollie Watkins (24 ans) s'est engagé avec le club de Birmingham pour 5 ans. Des Villans qui ont tout de même déboursé la somme de 36 M€ pour enrôler l'attaquant anglais.

De son côté, Angeliño (23 ans) n'évoluera pas à Manchester City, la saison prochaine. Les Skyblues ont, une nouvelle fois, prêté leur latéral gauche au RB Leipzig, jusqu'à la fin de l'exercice 2020-21.

En Italie, l'Atalanta Bergame a annoncé l'arrivée de Cristiano Piccini (27 ans). Le défenseur est prêté avec option d'achat, par Valence, jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, l'information principale en France concerne le Stade Brestois. Le club breton a officialisé la signature de Steve Mounié (25 ans), en provenance d'Huddersfield. Après trois ans du côté de l'Angleterre, l'ancien Montpeliérain s'est engagé avec Brest jusqu'en 2024.

