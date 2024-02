Liverpool : Conor Bradley, la nouvelle pépite qui fait frissonner Anfield

La saison de Liverpool est prodigieuse et a pris une tournure grandiose depuis plusieurs jours. En effet, après un peu plus de huit ans de bons et loyaux services à la tête des Reds, Jürgen Klopp a annoncé la fin de son aventure à la tête du club de la Mersey à l’issue de cette cuvée 2023-2024. Un crève-cœur pour tout le peuple liverpuldien qui devra donc tourner l’une des plus belles pages de son histoire d’ici quelques mois. En attendant, l’entraîneur de 56 ans continue d’écrire de belles histoires avec l’actuel leader de Premier League.

Anfield n’est pas le théâtre des rêves. Pourtant, Conor Bradley est en train d’en vivre un éveillé depuis plusieurs semaines. Le jeune défenseur droit nord-irlandais de 20 ans est devenu un titulaire inamovible du onze du technicien allemand. Profitant de la blessure de Trent Alexander-Arnold pour grappiller des minutes avec son club formateur, Bradley est rapidement devenu la coqueluche des supporters anglais qui sont tombés sous son charme au gré de ses excellentes performances.

La nouvelle coqueluche d’Anfield

Prêté à Bolton la saison passée, où il aura été excellent, le natif de Castlederg a été propulsé dans le groupe professionnel des Reds depuis le début de saison. Depuis le début de la nouvelle année, ce dernier a alors crevé l’écran et a notamment réalisé une performance majuscule contre Chelsea ce mercredi avec un but et deux passes décisives (1-4). A l’issue de la rencontre, Jürgen Klopp n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur sa nouvelle pépite : «une finition exceptionnelle, tout le match, la contribution, l’implication. C’est un travail de jouer contre Sterling, ce n’est pas facile. Je suis vraiment heureux pour lui. C’est un jeune homme très sérieux et c’était assez spécial, je dois dire. Nous l’avons vu en présaison. Il se débrouille bien. Il y a quelques semaines, pendant mes vacances, quelques fans de Bolton ont demandé s’ils pouvaient récupérer Bradley, mais c’est trop tard ! Pour nous, c’est important, car nous n’aurions pas pu enchaîner ces résultats sans ces jeunes.»

Déjà sélectionné à 13 reprises avec la sélection nord-irlandaise, le jeune joueur de 18 ans a également été blindé par Liverpool jusqu’en 2027. Désormais, avec le retour de Trent Alexander-Arnold sur le pré, il semblerait que Conor Bradley devra se battre pour jouer plus souvent. Une chose est sûre : Klopp sait qu’il pourra compter sur une doublure de qualité qui pourra carrément se transformer en solution annexe si Alexander-Arnold est amené à être repositionné dans l’axe dans un avenir proche. En attendant, Conor Bradley devra continuer à travailler alors que tous les supporters de Liverpool lui ont réaffirmé leur amour dans une journée de samedi funeste pour le jeune joueur qui a perdu son père. À Liverpool, il sait qu’il ne marchera jamais seul.