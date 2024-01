PL : Manchester United accroché par Tottenham

En déplacement à Old Trafford face à une formation toujours en crise de Manchester United, les Spurs espéraient en profiter pour remonter dans les premières places de la Premier League. Pour y parvenir, Ange Postecoglou alignait directement la recrue Timo Werner. Côté United, Ten Hag composait sur du classique avec Garnacho, Rashford et Fernandes derrière Hojlund. L’attaquant danois ne pouvait d’ailleurs pas mieux débuter puisqu’il ouvrait le score sur une contre-attaque (1-0, 3e). Mais les Red Devils n’ont pu tenir longtemps leur avantage et sur un corner frappé par Porro, Rocharlison sautait plus haut que tout le monde pour égaliser de la tête (1-1, 19e). Son 7e but en Championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 40 21 13 12 4 5 44 31 7 Man United 32 21 -5 10 2 9 24 29

Mais les Spurs se sont relâchés et ont manqué de précision devant le but, notamment en l’absence de Son, parti en Coupe d’Asie. Et après une superbe combinaison avec Hojlund, Rashford pouvait redonner l’avantage aux siens, juste avant la mi-temps (2-1, 43e). Et après une tête de Romero sur la barre d’Onana (45e+2), Bentancur égalisait ensuite juste après la pause (2-2, 46e). Moins spectaculaire que la première, la seconde mi-temps n’a pas permis de départager les deux équipes et cela n’arrangeait personne. MU se contentera donc du point nul et reste au 7e rang. Les Spurs restent également à la 5e place.