Le Havre - Lyon : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais va-t-il confirmer ? Après quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues, deux en Ligue 1 et deux en Ligue Europa, les Gones se déplacent au Havre ce dimanche après-midi pour la 8ème journée et espèrent rester sur leur lancée et faire le plein de confiance avant de recevoir Besiktas cette semaine. Les Normands, eux, sont en plein doute puisqu’ils restent sur quatre défaites de suite en championnat mais tenteront de réitérer leur belle performance de la saison passée contre leur adversaire du jour (victoire 3-1) au Stade Océane. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, Didier Digard, notamment privé de Youte Kinkoue, suspendu, aligne un 5-3-2 ou 3-5-2 avec Nego et Opéri dans les couloirs et Pembélé, première titularisation avec le HAC, Salmier ainsi que Lloris en défense. Touré, Targhalline et Ndiaye forment le trio au milieu du terrain tandis que Casimir, de retour de blessure, et Soumaré sont sur le front de l’attaque. Côté OL, Pierre Sage, privé de Caleta-Car, suspendu, aligne un 4-3-3 avec Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner pour l’arrière-garde. Tolisso, Caqueret et Veretout animeront l’entre-jeu tandis que Cherki et Fofana accompagnent Lacazette, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Le Havre : Desmas - Nego, Pembélé, Salmier, Lloris, Opéri - Touré, Targhalline, Ndiaye - Casimir, Soumaré

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Caqueret, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana