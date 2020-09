Kylian Mbappé déjà dans l'histoire des Bleus

Lors d'une soirée plutôt morose à Solna, Kylian Mbappé a encore surgi. Parti côté gauche suite à une offrande d'Antoine Griezmann, l'attaquant du Paris Saint-Germain pénètre dans la surface, provoque Lustig, puis bénéficie d'un contre favorable, avant qu'Olsson ne lui rende involontairement le ballon et qu'il trompe Robin Olsen le long de son premier poteau (1-0, 41e). La France passe devant, la Suède ne reviendra pas.

Une septième réalisation en sept rencontres consécutives avec la sélection et une quatorzième banderille en 35 sélections avec les Bleus. Plutôt précoce. Mais s'il est encore "loin" du top 10 des plus grands artilleurs de l'équipe de France, dont la dernière marche est occupée par Karim Benzema et ses 27 buts (en 81 sélections), Mbappé s'est d'ores et déjà adjugé un record impressionnant. Avec ses 13 buts en sélection marqués durant sa période rouge et bleu, le natif de Bondy est tout simplement le meilleur buteur parisien de l'histoire tricolore devant Dominique Rocheteau (12). Assez monstrueux quand on sait qu'il n'a que 21 ans et que Rocheteau en avait 10 de plus.