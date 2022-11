La Coupe du monde au Qatar divise la planète foot, la France pleure Karim Benzema

La suite après cette publicité

La Coupe du monde divise

Ce dimanche 20 novembre 2022 marque le coup d'envoi de la 22ème édition de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar jusqu'au 18 décembre prochain. La Gazzetta dello Sport nous octroie cette superbe Une en ce dimanche matin avec les stars attendues pour ce mondial, «tout l'or du monde» écrit le journal au papier rose. Néanmoins, un sentiment étrange règne puisque la planète football est divisée par cette édition de la Coupe du monde qui s'annonce d'ores et déjà comme la plus controversée de l'histoire. Ces derniers mois, on a plus parlé polémiques que sportif. Et même le jour J ça continue. A titre d'exemple, le quotidien régional Ouest-France évoque «un Mondial de football contesté qui s'ouvre au Qatar». Même son de cloche en Une du quotidien Le Bien public qui résume parfaitement la situation : « jour J après des mois de polémiques ». Soupçons de corruption, atteintes aux droits de l'Homme et désastre écologique, cette Coupe du monde au Qatar fait couler beaucoup d'encre. En Allemagne, le journal Frankfurter Allgemeine parle de la «Coupe du monde la plus triste» avant même que cette dernière n'ait débuté. Le canard Welt Am Sonntag se pose même la question suivante : « devrions-nous regarder » ?

L'hécatombe se poursuit chez les Bleus

4 ans et 4 mois après le sacre de l'Equipe de France, les Bleus remettent leur titre en jeu. Et ce sera malheureusement sans Karim Benzema. Incertain depuis le début du rassemblement, l'attaquant français devait au moins manquer le match inaugural face à l'Australie mardi. Finalement, une IRM a révélé une blessure importante au quadriceps gauche qui l'empêchera de disputer la deuxième Coupe du Monde de sa carrière. «Le ballon de plomb», lâche le journal L'Equipe dans son édition du jour. Un terrible coup dur pour l'EDF qui devra donc faire sans son Ballon d'Or. «Forfait pour le mondial», écrit sobrement Le Parisien alors que pour La Provence, c'est le «coup de massue». En Espagne, la nouvelle fait aussi réagir à l'instar du journal AS qui lui consacre sa couverture. «Un mondial sans Benzema», c'est une bien triste nouvelle pour la France et le football. A noter que le sélectionneur français Didier Deschamps a jusqu'à lundi pour appeler un remplaçant. Selon les infos du Parisien, le staff s'interroge encore sur l'intérêt d'en appeler un. En cas de renfort, DD pourrait penser à Wissam Ben Yedder, Martin Terrier, Anthony Martial ou Moussa Diaby.

La polémique CR7 vu par Bernardo Silva

L'interview explosive de CR7 a fait énormément de bruit avant ce Mondial. Au Portugal, on craignait que cette sortie médiatique ne vienne perturber la préparation de la sélection lusitanienne. Et bien Bernardo Silva a expliqué en conférence de presse qu'ils étaient sur «la même longueur d'onde», comme le relaye le Manchester Evening News. Le milieu de Manchester CIty s'est aussi dit agacé des questions à ce sujet. Car pour lui, l'objectif est de ramener la Coupe du monde. «Nous sommes venus pour gagner», peut-on lire sur la Une du journal A Bola. La sélection lusitanienne semble armée avec sa génération dorée et pourra évidemment compter sur le «roi Ronaldo», comme l'appelle le journal Record. Le Portugais, qui dispute sa 5ème et dernière Coupe du monde tentera de remporter le seul trophée qu'il manque à sa carrière.