L’OM se méfie grandement de cet OL en crise !

Huitième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter de rebondir, dimanche soir, après sa défaite (0-1) sur la pelouse de l’OGC Nice, le week-end dernier. Vainqueur (3-1) de l’AEK Athènes, jeudi soir en Ligue Europa, le club phocéen a d’ailleurs fait le plein de confiance avant de croiser la route de l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge du championnat de France et toujours orphelin de la moindre victoire cette saison. Pour autant, avant ce choc historique à l’échelle nationale, Jordan Veretout et Gennaro Gattuso ont affiché une grande méfiance à l’égard de cet OL qui semble au fond du trou.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 18 Lyon 3 9 -11 0 3 6 7 18

Attention au réveil de la bête blessée !

«C’est un rival, ils vont venir avec leurs arguments, ça va être un gros combat. Il faudra faire mieux que nos dernières sorties en championnat, on doit gagner et il faut montrer notre détermination sur le terrain. On a beaucoup pensé à la récupération, on sort de la Ligue Europa. Lyon, en face de nous, il va y avoir des morts de faim. On doit rester concentrés sur nos forces, faire les efforts, et je pense que ça va être un bon match de football que l’on va devoir gagner», a notamment assuré Jordan Veretout, expliquant par ailleurs être «heureux» à l’OM. Relancé sur cette confrontation, le milieu de terrain marseillais a également prévenu ses coéquipiers quant à l’importance de l’intensité physique à mettre pour remporter ce type de rencontre.

«Ils vont venir prêts pour le combat. On a commencé à parler de Lyon avec le coach, plus les heures vont passer plus, il va rentrer dans notre tête. C’est un match important pour nous, pour eux, ça va être un match engagé. Il faudra être présent, sérieux». Questionné quelques minutes plus tard sur cette affiche, Gennaro Gattuso a, lui aussi, mis l’accent sur le caractère crucial de cette opposition. «Je pense que c’est vrai, on s’est beaucoup dépensés contre Athènes. On a fait une préparation vidéo, tactique, mais la récupération a été l’axe principal. Lyon est stimulé, mais nous aussi, on joue chez nous, on veut gagner. L’OL a beaucoup à jouer mais nous aussi», a ainsi rappelé le technicien italien avant de confirmer l’absence d’Azzedine Ounahi, touché au dos après «un problème domestique».

Gattuso prévient ses joueurs et encense Grosso !

Sur ses gardes avant de défier le rival lyonnais, Gattuso a également tenu à rappeler les qualités présentes au sein de cet effectif, à commencer par son entraîneur Fabio Grosso. «Je connais la mentalité de Grosso, un jeune entraîneur que je connais bien. Ils ont joué avec beaucoup de systèmes différents, c’est difficile à lire. Mais sur sa mentalité avec l’OL, c’est l’idée de contrôler le ballon, de mettre en danger son adversaire. Il a une grande technique, est curieux même s’il parle peu. Quand on partage des moments aussi forts qu’une victoire en Coupe du monde, ça tisse des liens, c’est sûr. Je lui souhaite beaucoup de succès», a ainsi lancé l’ancien coach de Valence avant de préciser que le classement actuel ne reflétait pas la réalité des choses.

«On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre, c’est sûr. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr. Il ne faut pas perdre d’énergie avant le match, même si je n’étais pas le mieux placé quand j’étais joueur, surtout avant des derbys. Aujourd’hui, il faut penser avec sa tête, pas seulement penser aux duels en un contre un, attaquer l’espace… Il faut réfléchir à comment rester concentré sur notre match, essayer de contrôler le jeu, garder la tête froide pour produire notre jeu». Un message fort envoyé à ses joueurs qui devront donc livrer une prestation parfaite pour espérer empocher les trois points et ainsi se rapprocher du podium…