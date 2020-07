Tottenham : Mourinho veut retrouver Kurt Zouma

Proposé au PSG il y a quelques jours, le défenseur central de Chelsea Kurt Zouma ferait clairement partie des joueurs susceptibles de quitter le navire des Blues cet été, afin de renflouer les caisses londoniennes après les récentes signatures de Hakim Ziyech et Timo Werner. L’international français de 25 ans qui a multiplié les prêts ne s’est jamais réellement imposé au sein de l’effectif de Frank Lampard malgré une saison plus que satisfaisante (36 matches toutes compétitions confondues).

Des performances qui selon The Express, n’ont pas manqué de taper dans l’oeil d’un certain José Mourinho. Le technicien portugais apprécierait particulièrement le profil du puissant défenseur français et devra faire débourser pas moins de 30 M€ à ses dirigeants s’il veut le voir rallier le Tottenham Hotspur Stadium. Un dossier qui risque d’être difficile à boucler lorsque l’on sait qu’il y a d’autres équipes sur le coup. En effet, Everton et Ancelotti seraient également venus aux renseignements.