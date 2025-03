Bagarre, amendes, 13 départs : ça pète dans tous les sens au Borussia Dortmund

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas pour le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Finaliste de l’édition précédente, le club allemand, qui avait été battu par le Real Madrid, est déjà dans le dur dès les 1/8es de finale. Le BVB, qui a dû effacer l’obstacle Sporting CP lors des barrages, joue gros demain sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Dans le top 8 européen lors de la phase de championnat de cette nouvelle C1, les Dogues ont accroché plusieurs belles équipes à leur tableau de chasse, eux qui sont capables de tout sous les ordres de Bruno Genesio. La semaine dernière, ils ont d’ailleurs réussi à accrocher le nul (1-1) au Signal Iduna Park. L’espoir est donc de mise dans le camp français.

D’autant que dans le coin jaune et noir, tout n’est pas si rose. Dortmund, qui a remercié Nuri Sahin il y a quelques semaines, connaît toujours autant de difficultés cette saison. Dixièmes du championnat avec 35 points au compteur (10 victoires, 5 nuls et 10 défaites), les Marsupiaux sont déjà distancés dans la course aux places qualificatives pour la prochaine C1. La défaite samedi dernier face à Augsbourg à domicile (1-0) a particulièrement été mal vécue par les supporters, le club, le staff et l’équipe. Une équipe qui a été recadrée très sérieusement par Niko Kovac, arrivé fin janvier. Sous le regard de Lars Ricken et Sebastian Kehl, le Croate, très en colère et remonté, a fait un discours de plus de 30 minutes dans les vestiaires selon Bild.

De la direction aux joueurs, en passant par le coach, 13 départs possibles

« Vous n’avez pas honte ? », aurait lâché l’ancien coach du Bayern Munich, qui a ensuite infligé plusieurs amendes à ses joueurs. L’équipe qui avait débuté contre Augsbourg a également dû faire quelques tours de terrain en guise de punition. Mais visiblement, certains n’ont pas forcément compris le message de Kovac. En effet, Bild révèle qu’une «violente bagarre» a éclaté à l’entraînement entre Julian Brandt et Jamie Gittens. Tous deux titulaires lors des sorties face à Lille et Augsbourg, les deux joueurs, qui ont réalisé «des performances jugées faibles ces dernières semaines» ont été sanctionnés par le BVB, qui les a suspendus. Ils pourraient d’ailleurs manquer le match face au LOSC demain. Niko Kovac en dira certainement plus sur le sujet, lui qui est attendu ce mardi face à la presse. Le technicien croate sait qu’il joue lui aussi beaucoup à Lille, puisqu’il pourrait être remercié en fin de saison en cas d’absence en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Ce, alors qu’il avait initialement signé jusqu’en 2026. Son licenciement ainsi que celui de son staff coûterait 3 M€ selon Sky Germany. Mais il n’est pas le seul qui pourrait faire les frais de ce possible fiasco. Selon le média allemand, le directeur sportif, Sebastian Kehl, sera viré si les Marsupiaux venaient à ne pas être en Europe la saison prochaine. Du côté des joueurs, Emre Can et Julian Brandt, en fin de contrat en 2026, ne devraient pas recevoir d’offre de prolongation et ne seront pas retenus. Marcel Sabitzer, lui, est poussé vers la sortie alors qu’il crée « mauvaise énergie » dans l’équipe selon Sky. Niklas Süle, Giovanni Reyna, Salih Özcan et les joueurs en prêt, comme Youssoufa Moukoko et Sébastien Haller, seront aussi placés sur la liste des joueurs transférables. De plus, des éléments qui pourraient rapporter de l’argent, à l’image de Gregor Kobel, Jamie Gittens et Karim Adeyemi pourraient aussi plier bagage. Rien ne va plus au BVB !