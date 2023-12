Manchester United : le début de saison paradoxal de Rasmus Højlund

Dos au mur, Manchester United va jouer sa survie européenne ce mardi. Recevant le Bayern Munich, le club anglais est condamné à la victoire face aux Bavarois tout en espérant un match nul dans l’autre rencontre du groupe opposant Galatasaray et Copenhague. Les Red Devils peuvent même tout perdre et terminer quatrièmes, une place qu’ils occupent avant cette ultime journée de la phase de poules. Pour s’en sortir, l’équipe d’Erik ten Hag qui traverse un début de saison compliqué (6e de Premier League et déjà 11 défaites en 23 matches toutes compétitions confondues) espère pouvoir compter sur un grand Rasmus Højlund. Recrue star du mercato estival, le Danois est arrivé de l’Atalanta moyennant 75 millions d’euros. En Ligue des Champions, il fait pourtant le travail malgré la position délicate de son club avec 5 buts en 5 matches, ce qui en fait le meilleur buteur de l’épreuve pour le moment à égalité avec Alvaro Morata (Atlético de Madrid) et Erling Haaland (Manchester City).

Situation assez cocasse, les cinq buts de Rasmus Højlund dans la compétition ont été inscrits lors des trois rencontres perdues par les Mancuniens. Toujours en rodage, Rasmus Højlund est capable d’emmener Manchester United à un autre niveau. «Nous travaillons les automatismes en ce moment. Cela lui permettra de prendre de meilleures décisions pour marquer encore plus de buts. Ses buts contre Galatasaray étaient deux buts brillants. De même que celui de Munich. Je pense que c’est un joueur qui sera toujours placé face au but dans notre équipe. Je suis sûr, je suis convaincu qu’il marquera des buts et que Marcus Rashford fera pareil» expliquait d’ailleurs Erik ten Hag fin octobre. Pourtant, si les statistiques viennent en Ligue des Champions et que sa marge de progression reste grande, la situation est totalement différente sur la scène nationale. En 14 rencontres (12 en Premier League et 2 en Carabao Cup), il n’a toujours pas marqué, ni même délivré de passes décisives (moyenne de 60 minutes disputées).

Dr. Rasmus et Mr. Højlund

Véritable docteur Jekyll et mister Hyde de la formation mancunienne, Rasmus Højlund commence à traîner derrière lui une statistique qui empire de semaine en semaine. Entré en fin de match contre Bournemouth ce samedi, il n’a pas pu inverser la tendance lors de la lourde défaite 3-0 de son équipe. Cela a d’ailleurs bien fait rigoler le journaliste polémique Piers Morgan très connu pour sa proximité avec Cristiano Ronaldo. «Erik Ten Hag a chassé le meilleur buteur de l’histoire (Cristiano Ronaldo ndlr) et l’a remplacé par ce gars (Rasmus Højlund ndlr), qui n’a marqué aucun but en 12 matches de Premier League» a-t-il dégainé sur son compte X. Consultant pour la BBC, Rory Jennings a aussi pointé du doigt la panne de Rasmus Højlund en championnat : «pourquoi personne ne parle du fait que Højlund n’a pas encore marqué un but en Premier League ? Il n’est même pas une menace.» Pourtant, la vindicte populaire ne touche pas le Danois pour le moment et malgré ces statistiques peu flatteuses, les consultants sont plutôt conciliants avec lui.

Ancienne gloire des Red Devils, Paul Scholes a notamment noté une mauvaise utilisation du buteur danois qui est mal trouvé par ses coéquipiers : «il ressemble à un avant-centre qui veut des centres. Je ne vois pas Antony centrer.» Interrogé par Betfair, l’ancien buteur de Manchester United Dimitar Berbatov est aussi confiant pour son jeune successeur : «je peux voir qu’il fait des efforts et qu’il réalise des courses intéressantes. Il essaie d’atteindre le but et il finira par y parvenir. Ne pas encore marquer en Premier League jouera dans son esprit. Mon conseil serait que Rasmus n’y pense pas trop. Je sais que c’est très difficile, mais essayez simplement de l’éliminer de vos pensées et de vous concentrer sur les bonnes choses que vous faites et les efforts que vous déployez. Le but viendra.» Retrouvant une compétition où il s’est bien mis en évidence ce mardi soir face au Bayern Munich, Rasmus Højlund aura à cœur de relancer la machine et de retrouver un peu de confiance. Néanmoins, l’aventure se lancera quand il débloquera son compteur en Premier League. Les supporters de Manchester United en seront sûrement autant soulagé que lui …