Toulouse : la réaction à chaud d’Aron Donnum après la défaite contre l’OM
Après leur belle victoire en Coupe de France au Vélodrome, les Toulousains se sont finalement inclinés face à ce même OM lors de la 25e journée de Ligue 1 ce samedi (0-1). Dans le dur durant toute la rencontre, notamment à cause des vagues olympiennes en première période, Toulouse n’a pas réussi à accrocher le match nul en fin de partie. Après la rencontre, Aron Donnum (27 ans) s’est d’ailleurs exprimé au micro de Ligue 1+, notifiant une grande frustration devant le diffuseur.
« On aurait dû gagner. C’est mon sentiment. On a eu les occasions. Ils ont marqué sur leur seule occasion. Apparemment, on n’a pas vu le même match, on a fait le même match que mercredi. On a essayé d’attaquer et eux ont été trop défensifs ». Des mots plutôt forts de la part du Norvégien, mais le message est passé au Stadium…
