FC Barcelone : Jules Koundé joue déjà très gros

Plus qu’une défaite. Ce week-end, le FC Barcelone s’est lourdement incliné face au Real Madrid en finale de la Supercoupe du Roi jouée en Arabie saoudite. En effet, les Culés ont été battus 4 à 1 par des Merengues largement supérieurs. Après cette déroute, Xavi a été pointé du doigt. De plus en plus menacé pour certains, le technicien espagnol peut compter sur le soutien de son président Joan Laporta. En revanche, il ne peut pas en dire autant de Deco. Selon les médias catalans, le directeur sportif blaugrana pousse en coulisses pour Rafa Marquez.

La presse espagnole attend plus de Koundé

Pour le moment, les pensionnaires du Camp Nou vont continuer avec l’ancien milieu de terrain. Mais Xavi n’est pas le seul et unique responsable de la défaite et plus largement de la mauvaise période vécue par son équipe. La presse ibérique ne se prive pas pour pointer certains éléments du groupe. C’est le cas de Sport qui cite le nom de Jules Koundé. Arrivé en Catalogne en 2022 après un passage réussi du côté de Séville, le footballeur, qui était courtisé par Chelsea, a été convaincu par le discours et la volonté de Xavi de le recruter.

Mais tout ne s’est pas toujours passé comme il l’espérait à Barcelone durant sa première saison qui a été correcte dans l’ensemble. Ensuite, le polyvalent défenseur, capable de jouer dans l’axe comme en tant que latéral droit, voulait être fixé à un poste : celui de défenseur central. Il en a même discuté avec Xavi cet été. C’est à ce moment-là que plusieurs rumeurs ont fait état de ses possibles envies d’ailleurs. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2027 est resté. Cette saison, il a joué 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 19 en tant que titulaire.

Il va devoir montrer un meilleur visage face à la concurrence

Le temps d’inscrire 1 but et de délivrer 1 passe décisive. Mais ses performances, parfois irrégulières, ne font pas l’unanimité. Ce mercredi, Sport indique qu’il est l’un des éléments dont on attendait plus et qui a globalement déçu face à Madrid. Il a commis deux grosses erreurs sur deux buts adverses. Son positionnement a notamment été pointé du doigt. Sport fait part de son inquiétude au sujet du Français, qui a perdu de la sérénité et se montre particulièrement lent. Le média ajoute qu’il doit regagner la confiance de ses partenaires et de son coach, qui l’utilise aussi à droite notamment en l’absence de João Cancelo.

Dans l’axe, il va devoir être bien meilleur. Sport indique d’ailleurs que la menace Andreas Christensen, qui pourrait lui être préféré, plane au-dessus de sa tête. Mais ce n’est pas la seule. Depuis quelques jours, le nom de Matthijs de Ligt revient avec insistance. Ce serait plutôt pour cet été, d’autant qu’il est actuellement blessé. Mais Thomas Tuchel n’entretient pas de bonnes relations avec le Néerlandais, qui a toujours été apprécié au Barça. Jules Koundé joue donc gros au FC Barcelone, où Xavi ne fera plus de cadeau à personne pour aider le club à se relever et sauver sa peau. L’ancien joueur de Bordeaux, récemment cité parmi les joueurs indésirables, est prévenu !