Ligue 1 : avec Lionel Messi buteur, le PSG s'offre le FC Nantes

Pour le compte de la 14ème journée, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Nantes au Parc des Princes. A quelques encablures du choc face à Manchester City en Ligue des champions, le leader de Ligue 1 souhaitait enchainer après sa victoire à Bordeaux (3-2). Côté nantais on espérait faire un coup ce soir après le nul obtenu à la Beaujoire face à Strasbourg (2-2) avant la trêve internationale. Pour cette affiche de 17 heures, Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec le trio Messi, Mbappé, Neymar en attaque. Antoine Kombouaré optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Coulibaly en pointe. Dès les premières secondes, le PSG prenait l'avantage. Sur un ballon mal dégagé par la défense nantaise, Gueye remisait pour Paredes dont la frappe déviée par Mbappé surprenait Lafont (1-0, 2e). Le génie français inscrivait ainsi son septième but en championnat. Les Parisiens manquaient le break juste après le quart d'heure de jeu par Messi bien servi par Neymar qui perdait son duel face à Lafont (16e).

Six minutes plus tard, Mbappé alerté par Messi voyait sa frappe bien repoussée par Lafont (22e). Juste avant la pause, Lafont omniprésent ce soir sauvait une nouvelle fois les siens face à la Pulga (37e). Au retour des vestiaires, les Canaris se montraient beaucoup plus entreprenants et Blas obligeait Navas à se détendre (61e). Juste après l'heure de jeu, Blas lancé dans le dos de la défense parisienne était stoppé irrégulièrement par Navas en dehors de sa surface. Monsieur Stinat excluait logiquement le portier costaricien (65e). A peine entré en jeu, Sergio Rico sauvait le PSG en repoussant une tentative de Blas (70e). Le FC Nantes égalisait logiquement cinq minutes plus tard. Sur la gauche, Merlin centrait pour Kolo Muani qui s'y reprenait à deux fois pour tromper Rico (1-1, 76e). Le Paris SG n'avait pas le temps de gamberger et reprenait l'avantage six minutes plus sur un coup du sort. Messi cherchait Bernat mais Appiah intervenait et trompait son propre gardien (2-1, 82e). Cinq minutes plus tard, les hommes de Pochettino prenaient le large. Bien servi par Mbappé, Messi fixait son défenseur et trompait Lafont d'une frappe enroulée (3-1, 87e). Avec ce douzième succès de la saison, le PSG comptait provisoirement treize points d'avance sur le RC Lens au classement.

