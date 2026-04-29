José Mourinho dévoile son prochain objectif

L’avenir de José Mourinho est sur toutes les lèvres au Portugal, et en Espagne. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec Benfica, le Special One pourrait bien quitter les Águias à la fin de la saison. Une clause de départ existe dans son contrat et pourrait donner lieu à un retour du côté du Real Madrid.

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Il fait bien partie des favoris pour remettre de l’ordre dans le vestiaire de la Casa Blanca, au même titre que Jürgen Klopp, Didier Deschamps et Mauricio Pochettino. «Mon prochain objectif est de mener Benfica en Ligue des Champions, assure le technicien portugais, alors que son club occupe la 2e place en championnat, 7 points derrière Porto. Qui sait ce qui se passera ensuite.*» La porte n’est pas refermée.