CdF, PSG : Angel Di Maria savoure son record

La finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco hier soir a été l’occasion pour Angel Di Maria (33 ans) d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du club francilien. En délivrant une passe décisive à Kylian Mbappé sur le second but du PSG (81e), l’attaquant argentin est ainsi devenu le meilleur passeur de l’histoire du club.

Après la rencontre, l’international albiceleste (104 sélections), au club depuis 2015, n’a pas caché sa joie. « Je suis content, très heureux de battre le record de passes décisives, qui reste dans l’histoire du club. Oui, c’était un objectif important pour moi. Certains dépassent les 100 buts, moi c’est les passes décisives. Merci à mes coéquipiers », a-t-il déclaré.