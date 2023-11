Steven Gerrard veut piller l’Europe

Tout n’est pas rose pour Al-Ettifaq en ce début de saison. Boosté par les arrivées de Jordan Henderson, Demarai Gray, Moussa Dembélé ou encore Georginio Wijnaldum, le club saoudien avait de grosses ambitions pour atteindre les sommets de la Saudi Pro League. Hélas, les hommes de Steven Gerrard pataugent en championnat et restent sur un nul décevant face à Al-Raed (0-0). De quoi faire rouspéter l’entraîneur anglais, qui pour rappel, avait été démis de ses fonctions après un passage raté du côté d’Aston Villa.

La suite après cette publicité

Malgré son recrutement XXL, Al-Ettifaq ne pointe qu’à la 7e place de SPL, avec seulement 6 victoires en 12 rencontres, ainsi qu’une élimination prématurée en 8e de finale de Coupe du Roi face à Al-Nassr (1-0). Steven Gerrard en veut plus, et espère voir son effectif renforcé d’ici peu. «Nous espérons de meilleurs résultats et pour cela nous devons acquérir de nouveaux joueurs expérimentés, comme Jordan Henderson», déclare-t-il. Un appel à l’aide ou presque pour le tacticien de 43 ans, qui devra tout de même faire mieux pour retrouver les hauteurs du classement d’ici les prochaines semaines.