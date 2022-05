JT Foot Mercato : Tottenham veut frapper fort sur le marché des transferts

La suite après cette publicité

Les cibles XXL de Tottenham

Au terme d'un sprint final complètement fou en Premier League, Tottenham a validé son billet pour la prochaine campagne de Ligue des Champions au profit du rival Arsenal. Un « vrai accomplissement » selon les dires d'Antonio Conte. Pour se donner les moyens de réaliser un beau parcours, les Spurs devraient se montrer actifs cet été. La première priorité sera de retenir le serial buteur Harry Kane. En cas de départ, Tottenham cible des remplaçants de poids. Selon Sport, ces derniers sont à l'affût pour Robert Lewandowski, qui semble néanmoins donner sa priorité au Barça. Autre piste : Gabriel Jesus de Manchester City. Le Brésilien est conscient que son temps de jeu est en danger avec l'arrivée d'Erling Haaland. Le joueur de 25 ans est ouvert à un départ et selon The Telegraph, une bataille entre Arsenal et Tottenham se profile. Enfin selon nos informations, Martin Terrier, qui a réalisé une saison incroyable avec le Stade Rennais, plaît aux Spurs. Une proposition lui a même été transmise. Du mouvement s'annonce cet été.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour une pépite française

Annoncé comme le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos a déjà pris ses fonctions, du moins officieusement. Selon nos informations, le Portugais a pris les choses en main dans le dossier Hugo Ekitike. A en croire une source proche du dossier, c'est une offre de 45 M€ que s'apprête à dégainer le club de la capitale pour l'attaquant du Stade de Reims. Le profil du joueur de 19 ans entre dans la nouvelle politique de recrutement du PSG qui vise à engager des joueurs plus jeunes, moins bling-bling, mais avec une forte marge de progression. La concurrence est cependant forte sur ce dossier. Newcastle était à deux doigts de se l'offrir l'hiver dernier. Les Magpies sont toujours dans le coup, au même titre que le Bayern, Dortmund, Manchester United et l'Inter.

Les officiels du jour

Boubacar Kamara va poursuivre sa carrière à Aston Villa ! Un choix qui étonne de la part du désormais ex-marseillais. D'autant qu'il était annoncé proche de l'Atlético de Madrid ou encore de l'AS Roma. Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de 5 ans pour le plus grand bonheur de Steven Gerrard.

Le Bayern Munich a annoncé la prolongation de son gardien Manuel Neuer. Âgé de 36 ans, le dernier rempart des Bavarois a signé un nouveau bail, le liant au club munichois jusqu'en 2024.

La Real Sociedad a officialisé ce matin deux départs : ceux d'Adnan Januzaj et Nacho Montreal, tous deux en fin de contrat. Avis aux amateurs !

Liverpool a annoncé ce lundi dans un communiqué l’arrivée cet été du milieu offensif de Fulham, Fábio Carvalho. En fin de contrat avec les Cottagers, le Portugais de 19 ans arrivera à Liverpool le 1er juillet prochain.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022

Edin Terzic fait son grand retour sur le banc du Borussia Dortmund. Le technicien succède à Marco Rose. Son bail court jusqu'en juin 2025.

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2022

C'est officiel, Flavien Tait (29 ans) a prolongé son bail avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2024. Le milieu de terrain, arrivé d'Angers en 2019, est devenu une pièce maîtresse du onze de Bruno Genesio cette saison (28 apparitions en Ligue 1, 5 réalisations et 3 passes décisives).

[PROS]



𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶𝘁 prolonge son contrat jusqu'en 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! ✍ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 23, 2022

Au RC Lens depuis 2017, Franck Haise va poursuivre son aventure sur le banc des Sang et Or. Le coach de 51 ans est désormais lié au club lensois jusqu'en 2025. Sous sa houlette, le RC Lens a retrouvé l'élite du football français au point de s'affirme comme l'une des plus belles équipes de notre championnat.