FC Bruges - Aston Villa : les compositions officielles

Ce mardi la Ligue des Champions fait son retour avec les 1/8e de finale de la compétition et un match aller entre le FC Bruges et Aston Villa. A domicile, les Belges s’articulent dans un 4-3-3 avec Simon Mignolet comme dernier rempart derrière Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper. Hans Vanaken est placé en sentinelle avec Raphael Onyedikaet Ardon Jashari à ses côtés. Plus haut, Ferran Jutgla est placé en pointe avec Chemsdine Talbi et Christos Tzolis dans les couloirs.

De son côté, le club anglais opte pour un 4-2-3-1 avec Emiliano Martinez dans les cages. Devant lui, on retrouve Axel Disasi, Ezri Konsa, Tyrone Mings et Lucas Digne en défense. John McGinn épaule Youri Tielemans dans l’entrejeu avec Morgan Rogers un cran plus haut. En pointe, Ollie Watkins est épaulé par Leon Bailey et Marcus Rashford.

Les compositions

FC Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper - Onyedika, Vanaken, Jashari - Talbi, Jutgla, Tzolis

Aston Villa : Martinez - Disasi, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Tielemans - Bailey, Rogers, Rashford - Watkins