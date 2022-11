JT Foot Mercato : le plan de Manchester United pour son attaque

La suite après cette publicité

Le nouveau trio de Manchester United

Manchester United va beaucoup mieux ces derniers jours ! Les Reds Devils semblent avoir trouvé leur trio devant ! C'est vrai que depuis la claque subie lors du derby de Manchester 6-3 contre City, les Mancuniens sont invaincus en 8 matches toutes compétitions confondues, avec en plus 6 victoires ! Et si on en croit le Manchester Eveving News, Erik Ten Hag aurait trouvé sa ligne d’attaque. Un trident offensif sur lequel le coach néerlandais a beaucoup tâtonné depuis le début de saison, Jadon Sancho ou Cristiano Ronaldo ont parfois été inclus, avant de perdre leur place. Dans l'idéal, il faudrait un Anthony Martial en pleine forme pour ce poste de numéro 9. En tout cas, c'est ce qu'affirme le journal mancunien. Et sur les côtés aussi, l'entraîneur a ses préférences sur les joueurs à mettre en place. Sans surprise, il y a d'abord l'homme en forme du moment Marcus Rashford ! L'Anglais est le candidat idéal pour Ten Hag sur le côté gauche. Et enfin, à droite c'est Antony qui a les faveurs du coach ! Pour l'instant il n'a pas encore pu beaucoup tester ce trio, mais pour lui ce serait l'attaque idéale.

La maladie de Neuer

Manuel Neuer serait atteint d'un cancer de la peau. C'est lui-même qui l'a avoué au journal Bild. Cette maladie, explique le gardien, l'a déjà conduit à subir trois interventions chirurgicales. Normalement ça ne devrait pas trop peser sur la suite de sa carrière. Il pourrait faire son retour dès ce week-end à l'occasion du déplacement du Bayern sur la pelouse du Hertha Berlin.

Rennes prolonge une pépite

Désiré Doué prolonge l'aventure avec Rennes ! Il rempile d'une année supplémentaire et il est désormais lié au club breton jusqu'en 2025. Comme ou vous l'annonçait depuis plusieurs jours en exclusivité sur Foot mercato, presque tout était bouclé et maintenant, c'est chose faite !