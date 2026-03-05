OM : Facundo Medina pousse un gros coup de gueule

Encore une désillusion pour l’OM. Si cette victoire lors de l’Olympico ce week-end pouvait laisser croire à un regain de forme et qu’elle était plutôt porteuse d’espoir, les Marseillais sont revenus sur terre mercredi soir. Une élimination aux tirs au but en quarts de finale de Coupe de France, et un nouveau titre potentiel qui s’envole pour les Phocéens donc. Après la rencontre, Facundo Medina, l’une des recrues phares de l’OM lors du dernier mercato estival, a poussé un gros coup de gueule.

La suite après cette publicité

« Il faut accepter, je suis autocritique et ça me fait beaucoup de mal. On a passé des moments de merde, comme au Koweït, tout le monde l’a dit, il faut travailler, faire attention, parce que ce n’est pas possible de prendre deux buts pareils. J’assume, je suis un des responsables parce que je suis défenseur. C’est dur, mais il faut essayer de tourner la page, penser à samedi, mouiller le maillot et arriver le plus haut possible parce que ce club ne mérite pas de passer des moments comme ça », a d’abord indiqué le défenseur central en zone mixte.

La suite après cette publicité

L’OM espérait gagner la Coupe

« Moi aussi j’espérais gagner cette coupe, je suis extrêmement déçu, mais il faut assumer, travailler… Certains matches se jouent sur des détails, il faut rester concentrés jusqu’à la fin et si Dieu le veut, on finira sur le podium. Demain c’est un autre jour. Je suis vraiment mal et le groupe est comme ça aussi. On a parlé après Lyon, on avait beaucoup d’espoir, on a fait des efforts… », a poursuivi le joueur, plutôt abattu par le résultat de ce match et cette nouvelle déception pour les supporters. Ces derniers ne se sont d’ailleurs pas privés d’afficher leur mécontentement après le match, allant jusqu’à lancer des fumigènes sur la pelouse du Vélodrome, et le contexte autour du club est pour le moins tendu.

Comment redresser la situation ? « Il faut travailler, les coups de pied arrêtés, c’est un pour un, il faut être fort pendant 95 minutes, je suis déçu de prendre deux buts pareils, ensuite les tirs au but, c’est 50-50. Il faut être plus costaud, se faire respecter, être honnêtes envers nous-mêmes. Il y avait un projet, et en deux semaines tout a changé, nous on prend nos responsabilités sur le terrain mais c’est le foot. Combien de frappes a fait Toulouse ? Rien à part les buts. Je suis triste », a conclu Medina, très amer. L’OM aura l’occasion de se refaire samedi soir face… à Toulouse, encore une fois, mais du côté de la Ville Rose, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.