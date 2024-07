Pierre-Emerick Aubameyang justifie son transfert en Arabie saoudite

Pierre-Emerick Aubemyang et l’OM, c’est fini. Après une saison seulement mais ponctuée de 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, le Gabonais s’en est allé du côté d’Al-Qadsiah. Le club saoudien nourrit de grandes ambitions après avoir été sacré champion de 2e division et n’a pas hésité à aligner 9 M€ pour s’attacher les services du joueur, qui était arrivé libre il y a un an à Marseille. «Je suis vraiment content d’être ici, très excité aussi. Je suis très impatient de rencontrer le staff, l’équipe, les joueurs, ce beau pays aussi» explique-t-il dans sa première interview accordée au média de sa nouvelle équipe.

«Je pense qu’on peut faire encore mieux que l’année passée, et poursuivre les progrès déjà vus. Le but est d’être encore plus compétitif et d’augmenter le niveau, poursuit la nouvelle recrue. Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et mes coéquipiers. Je vais essayer d’apporter mes buts et mon côté show-man. J’ai toujours été ainsi. Tout le monde le sait, je pense.» A lui de montrer ses qualités de finisseur et d’ambianceur à son nouveau club.