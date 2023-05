OL : la sortie ironique de Dejan Lovren sur une possible association Messi-Lacazette

Avant de se déplacer sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, Dejan Lovren est notamment revenu sur les performances étincelantes d’Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque lyonnaise. Auteur d’un incroyable quadruplé face au MHSC et meilleur buteur de Ligue 1 aux côtés de Kylian Mbappé, l’ancien buteur d’Arsenal a d’ailleurs reçu les louanges de son coéquipier.

«Je ne suis pas surpris, j’ai joué beaucoup de fois contre lui quand il était à Arsenal, c’est un mec avec une mentalité de gagnant et il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Il est devant mais il aime parler et j’aime ça, il a dit les choses lors du dernier match, il voit les choses, il aide. C’est important. On a pas besoin de parler du joueur, c’est incroyable. Ici on a pas Messi et Mbappé pour donner le ballon et il marque un peu plus que Mbappé (rires), imaginez si on avait Messi (rires)».

